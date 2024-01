A DEAC férfi futsalcsapata hétfő este a harmadosztályú NNC Frogs Futsal Clubbal csapott össze a Magyar Kupa második játéknapján. Együttesünk ezen a meccsen mutatkozott be a sorozat mostani kiírásában. Tihanyi Csaba legénysége egyértelmű esélyesként vághatott neki a találkozónak, és szerencsére nem is borult a papírforma. A keretünkbe ezúttal Varga Zoltán Péter és Győri Balázs személyében két 17 esztendős tehetség is bekerült, utóbbi futsalos góllal hálálta meg a bizalmat – írta a deac.hu.

A vezetést az ötödik percben szereztük meg, ekkor Magyar László köszönt be, majd a szünet előtt Szatmári Ákos duplázta meg a fórunkat. A második félidőben sokáig jól tartotta magát a szimpatikusan küzdő ellenfelünk. A hajrához közeledve a “békák” ereje és koncentrációja egyre inkább fogyott, ezt pedig gólokkal büntettük. A 32. minutumban Nagy Bence volt eredményes, aztán Siska Gergő két találata között Győri Balázs is bevette a vetélytársunk kapuját. A 37. percben Faragó Lajos lövését nem tudta védeni a hazaiak kapusa, a 0-8-as végeredményt pedig Thiago állította be. Ezzel a magabiztos sikerrel bejutottunk a legjobb tizenhat közé a kupában.

A tények: