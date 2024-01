A román Ploiesti 1-0 arányú legyőzése és a lengyel Cracovia elleni 3-3 után harmadik felkészülési mérkőzését is lejátszotta a DVSC a törökországi edzőtáborban. Az ellenfél szombaton a dél-afrikai első osztályú TS Galaxy volt, a szakmai stáb pedig két részre osztotta a keretet, hiszen vasárnap a szlovén Olimpija Ljubjana ellen újabb meccs vár a mieinkre - olvasható a DVSC közleményében.

A szombati találkozón kezdőként kapott szerepet többek között az ifjú Erdélyi Benedek, Hornyák Csaba és Tuboly Máté is, a DVSC pedig jól kezdett, Szécsi Márk már a 6. percben megszerezte a vezetést. A támadó egy baloldali beadás után lőtte ki a bal alsó sarkot (1-0), majd nem sokkal később duplázott, a 12. minutumban egy 11-est értékesített (2-0).

Forrás: DVSC

A 27. percben egy eladott labda után szépített az ellenfél (2-1), azonban Alexandros Kyziridis a 44. percben egy szép csel után a labdát a léc alá vágva a szünetre visszaállította a két gólos különbséget (3-1).

A második játékrészre cserékkel frissített a Loki, a játék pedig kevésbé volt folyamatos, ugyanis sok apró szabálytalanságot lefújt a játékvezető. A dél-afrikaiak két ziccert is elhibáztak, persze mindeközben a DVSC-nek is voltak veszélyesnek tűnő támadásai. A 74. percben aztán már kihasználta a helyzetét a Galaxy (3-2), de egyenlíteni nem tudott, végül ez is maradt a végeredmény.

Folytatás vasárnap 15.30-tól a szlovén Ljubjana ellen.