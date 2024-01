Az ellenfél ezúttal a lengyel első osztályú Cracovia együttese volt, a mérkőzés pedig a szokásostól eltérően – a két klub megegyezése alapján – 2×45+30 percig tartott. A Lokiban sérülés miatt nem léphetett pályára Brandon Domingues és Oleksandr Romancsuk, a többiek azonban megmutathatták magukat.

A találkozó legelején az erősen szeles, esős időben nem adódtak nagyobb helyzetek, a lengyel csapat távolról, Bárány Donát közelről, fejjel próbálkozott, ám a kapuk nem forogtak igazi veszélyben.

A debreceniek több formás támadást is vezettek, fölényben játszottak, s a 10. percben egy remek akció végén Baranyai Nimród révén meg is szerezték a vezetést, fiatal játékosunk jobbról, mintegy 9 méterről talált be Dzsudzsák Balázs passza után (1–0).

A DVSC kezdőcsapata

Batai dupla

A folytatásban is kontrollálta a meccset a helyenként jól futballozó Loki, ám a 24. percben egy eladott labda után mégis egyenlített a Cracovia, mégpedig Rakoczy megpattanó lövésével (1–1). Sőt, a 39. minutumban fordított is a lengyel együttes, Makuch vitte el a játékszert Megyeri Balázs mellett, s kihasználta a ziccert (1–2). Az első pihenőig már nem változott az eredmény állása.

A második játékrészben mindkét gárda kidolgozott kisebb-nagyobb lehetőségeket, az 57. percben például Vajda Botond lőtt mellé. Ebben az időszakban kiegyenlített volt a játék képe, majd a második 45 perc hajrájára többször beszorította ellenfelét a DVSC, ám az egyenlítés ekkor nem jött össze.

A ráadás 30 percében többnyire a cívisvárosiak birtokolták a labdát, több óriási lehetőséget is kidolgoztak, a 114. percben egy gyönyörű támadás végén sikerült is egyenlíteni, az ifjú Batai Tamás talált be közelről (2–2). A Cracoviának azonban erre is volt válasza, Smiglewski lőtt a hálóba (2–3), aztán a hosszabbításban jött a harmadik DVSC-gól, Bévárdi Zsombor remek passzát Batai Tamás 7 méterről, kapásból értékesítette (3–3). A vége tehát döntetlen lett. A Loki ezt követően szombaton (az ellenfél a dél-afrikai TS Galaxy) és vasárnap (a szlovén Olimpija Ljubjana ellen) is pályára lép majd – számolt be a piros-fehérek honlapja.