A magyar férfi vízilabda-válogatott 10–5-re legyőzte hétfőn az olasz csapatot a zágrábi-dubrovniki Európa-bajnokság B csoportjának harmadik fordulójában, és ezzel csoportgyőztesként a nyolc közé jutott.

A görögök és a georgiaiak ellen is egyenletesen jól játszó Fekete Gergő ezúttal is a medencébe ugrott. Sőt, a Debrecenben nevelkedett pólós az olaszok ellen is remekelt, ráadásul három akcióból eredményes is volt. A harmadik negyedben öt méterről a jobb alsóba bombázott, majd három méterről a rövid alsóba szerzett gólt. A magyarok védekezése a végére is feszes maradt, elöl pedig a DVSE egykori vízilabdázója fórból suhintotta a labdát a hálóba.