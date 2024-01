Idén a szokásostól eltérően hamarabb, január 16-tól 20-ig rendezték a Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó Emlékversenyt Debrecenben. Mint azt a Haonon már korábban olvashatták, a nagy múltú eseményen ezúttal 11 ország csaknem 130 ökölvívója indult, köztük már biztos olimpia résztvevők, világ- és Európa-bajnok bokszolók. A hajdúsági fanatikusok örülhettek, ugyanis Komjáthi Nóra ezüstérmes lett, Bernáth Attila pedig meg is nyerte a saját súlycsoportját.

Bosszús volt

A Bocskai-emlékversenyre Erdei Zsolt, egykori félnehézsúlyú és cirkálósúlyú profi ökölvívó világbajnok is ellátogatott. A jelenleg 49 éves Madár a finálékat követően a Haonnak is nyilatkozott.

Az UTE Madárfészek Nemzeti Ökölvívó Akadémia edzőjeként dolgozó korábbi kiválóság először arról beszélt, hogy most csak egy tanítványa, Kiss Levente lépett a ringbe, aki súlyos sérülése után különösen fájó érzésekkel térhetett vissza a fővárosba.

– Az eredeti terv szerint négy versenyzőm indult volna a Bocskain, ám december végén ketten is megbetegedtek, a harmadik bokszolónknak pedig a szeme gyulladt be, így nem voltak olyan felkészültségi állapotban, hogy most megmérettessék magukat – kezdte. – Kiss Levi volt az egyetlen, aki úgy, ahogy egyben volt, de nyilván nem most, hanem az olimpiai kvalifikáción kellett volna a lehető legjobb formában lennie. A döntőben azonban valószínűleg leszakadt a bicepsze, így vele az olimpiai álmoknak is annyit mondhatunk… – közölte csalódottan Erdei Zsolt, aki egyébként profi pályafutása során Debrecenben is megmérkőzött, bizonyára sosem feledi, ahogyan a Főnix közönsége egy emberként énekelte vele a bevonuló zenéjét, a Republic „Szállj el kismadár” című dalát.

Hazajár Debrecenbe

Erdei Zsolt arról is szót ejtett, hogy egy évben Debrecenben ugyan nem sokszor fordul meg, de sok szép élmény köti a városhoz, és természetesen a Bocskai-emlékversenyen is mindig jelen van. – Az édesanyám, aki már sajnos nincs közöttünk, szabolcsi születésű, ezért korábban Nagydoboson sok időt töltöttem, és ha arra mentünk, mindig érintettük Debrecent is – folytatta a beszélgetést.

Hazajárok a cívisvárosba, van itt sok kedvenc helyem, ahol örömmel szállok meg, étkezem, vagy kikapcsolódok. Tulajdonképpen itt abban a közegben vagyok, amelybe beleszülettem. Amikor a Bocskaira jövök úgy érzem magam, mint magzat a méhben. Most is rendkívül jól éreztem magam a versenyen, de azért őszintén szólva a hatodik itt töltött nap után jólesik visszatérni a családomhoz

– tette hozzá.

Erdei Zsolt úgy gondolja, hogy a cívisvárosi boksztorna ezúttal is nagy sikernek örvendett, és hazánk sportrajongói büszkék lehetnek a magyar versenyzőkre.

– Bár az olimpiai kvalifikációs tornák miatt az eddigiekhez képest ezúttal kevesebb ország versenyzői vettek részt, ettől még jó színvonalú mérkőzéseket láttam, főleg a döntőben. Az ukránok és kazahok nagyon erős bokszolókkal mérettették meg magukat, és a magyarok is kitettek magukért, tehát szerintem ismét nívós volt a nagy múltú debreceni verseny – gondolt vissza.

Madár sosem feledi el a debreceni szurkolók biztatását

Szoros csata

A decemberi ökölvívó-bajnokságon az 51 kilósok döntőjében a Madárfészek Akadémia égisze alá tartozó ifj. Szaka István vitatható pontozással győzte le a DVSC Boxing kiválóságát, Bernáth Attilát. Sokan várják már, mit hoz a visszavágó, a jelenlegi hírek szerint következőnek Spanyolországban mérkőzhetnek a felek. A Haon arról is megkérdezte Erdei Zsoltot, hogyan látja a versenyzők rivalizálását. – Őszintén én már többféle információt kaptam, így nem tudom végül is mikor találkoznak egymással ismét.

Nem bánom, hogyha az esetleges olimpiai szereplést érő világselejtezőért ismét megküzdenek egymással, győzzön a jobbik.

Mivel kis Szaka nyerte a magyar bajnokságot, ő lenne az első számú válogatott, de mivel a kettejük közötti meccs nagyon szoros volt, azt sem csodálom, ha a szakvezetés ismét meg akarja mérettetni őket. Úgy tűnik, hogy hamarosan össze is fogják őket még egyszer, hogy valóban a jobb mehessen a nemzetközi selejtezőre – hangoztatta.