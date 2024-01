A férfiak döntőit rendezték a 68. Bocskai István Ökölvívó Emlékverseny záró, szombati napján. Az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban felállított ringben 12 párban léptek szorítóba a finalisták, ebből hétben volt érdekelt magyar versenyző.

Szerencsére köztük volt a DVSC Boxing 51 kg-os klasszisa, Bernáth Attila is. A helyiek kedvence a második párban bokszolt, ellenfele a kazah Danit Sabiyal volt.

Nagy iramban kezdtek, mindkét bunyósnak jelezte a bíró, hogy ne fejeljenek. Mindkét harcos vitt be tiszta találatokat az egál szagú első menetben.

A második menetben egyértelműen Bernáth Attila vitte a prímet, szépen hajolgatott, ha kellett pedig fent volt a fedezéke, és abból osztotta villámgyors csapottakkal a kazahot.

A záró etapban is nagy volt az iram, a két bunyós mindent beleadott. Érzésünk szerint ebben a szakaszban is Bernáth akarata érvényesült, de ami még fontosabb, a bírók szerint is, így a debreceniek kitűnősége súlycsoportjában megnyerte a Bocskait!