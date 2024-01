A férfiak is ringbe léptek

Az eredeti terv szerint a DVSC Boxing öklözőjének, Zsigó Csabáért is szoríthattunk volna, ám végül nem állt ki az ukrán Andrij Tyshkovets ellen. Férfi nehézsúlyban (86 kg) Kiss Milán mindent megtett érte, hogy felül múlja az ukrán Zhasan Danylot, ám a külföldi versenytársa most jobban öklözött.

Koloszár Valentin és Veres Roland küzdelme is kimondottan izgalmas volt, végül utóbbi hagyta el győztesen a pódiumot. Az 57 kg-os súlycsoportban volt azonban másik magyar továbbjutó is, Gálos Roland egy kazah bokszolót búcsúztatott. Petrimán Mihály is remekül teljesített egy mongol sportoló ellen, és győzelme miatt később a szintén 67 kg-os, ukrán bokszolót búcsúztató Buza Rafaellel is összecsaphat. A nap zárásaként Mester Soma okozhatott volna meglepetést a 75 kg-osoknál, ám nem jött össze neki, így az ukrán Illiusha Pavol örülhetett.