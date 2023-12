Női könnyűsúlyban Dobos Evelin és Berki Mazsi, férfi középsúlyban Molnár Áron és Rácz Jenő, férfi nehézsúlyban pedig Árpa Attila és Brasch Bence meccsével zárult vasárnap este a Sztárbox című tévéműsor, emlékeztetett az Index. A párharcokból végül Berki, Molnár és Brasch került ki győztesen.

Dobos Evelinre rá is számoltak

A debreceni kötődésű Dobos Evelinről a portál azt írta, az utóbbi napokban egy vírusfertőzés miatt gyengélkedett. Szombaton még kérdéses volt, hogy tudja-e vállalni a mérkőzést, de vasárnapra sikerült legyőznie a betegséget.

Az első menetben a cikk szerint Berki Mazsi szabályosan lerohanta Dobost, aki egész ügyesen próbálta kivédeni a pofonokat, miközben azért neki is sikerült néhány öklöst bevinnie.

Berki később sem vett vissza a támadásokból, egyszer szabálytalankodott, de ő irányította a meccset. Végigment mind a négy menet, bár Dobosra egyszer rászámolt a bíró, de ez nem zökkentette ki. Egyhangú pontozással Berki Mazsi nyerte a meccset, női könnyűsúlyban így ő lett a 2023-as Sztárbox bajnoka.

„Baromi nehéz volt. Le a kalappal, Evelin egy állat volt! Nagyon ügyesen mozgott a ringben, mind a ketten stílust váltottunk. Nekem az volt az egyetlen célom ma este, hogy valami olyasmit mutassunk, amit egyik női meccsen se láthattak. És én büszke vagyok magunkra. Azt gondolom, hogy helytálltunk ebben a ringben. És minden egyes női társamnak szívből gratulálok” – nyilatkozta Berki Mazsi a döntő után.

Érdekesség, hogy a hajdúsági kötődésű Megyeri Csillát így végül a végső győztes verte meg a celebtorna korábbi szakaszában.

A vasárnapi finálén természetesen Megyeri is ott volt, Instagramján röviden meg is emlékezett a döntő pillanatairól. Posztjában azt az aláírt, aranyszínű bokszkesztyűt is megmutatta, amit a konfettieső közepén viselt.