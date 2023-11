Ahogy már többször is megírtuk, Megyeri Csilla is bekerült idén az RTL-en futó Sztárbox bunyósai közé. A hajdúsági kötődésű sztár női könnyűsúly kategóriában csapott össze a szintén sokak által ismert Berki Mazsival, aki jobbnak bizonyult Csillánál.

– Nem volt egyszerű a nulláról elkezdeni a felkészülést, de megérte. Keményen edzettem, és büszke vagyok magamra. Nyilvánvalóan szerettem volna minél tovább jutni, de ez most így sikerült, ám nincs okom szomorkodni. Az ökölvívást nem szeretném abbahagyni, ki sem tudnak a jövőben sem rugdosni a teremből – nyilatkozta a Haonnak akkor az influenszer, aki most Instagramján is fűzött néhány kommentárt a műsor után kapott reakciókhoz.

Öntsünk tiszta vizet a pohárba és bízom benne, hogy ezután a posztom után sokan tisztán (legalábbis tisztábban) fognak látni és megértenek

– ezzel kezdte Instagram-posztját Csilla. majd felidézte, milyen bántó kérdéseket kapott a Berki Mazsitól elszenvedett vereség után. Mint írta, akik jól ismerik, tudják róla, hogy kitartó ember, aki még soha semmit nem adott fel az életben, és ezután sem fog. Őszintén megszerette a sportot, és nem fog azért meghátrálni, mert 5 hónap kemény munka után kudarc érte.

Felálltam és megyek tovább. Es, ha ez valakinek nem tetszik, nem szimpatikus… vagy sok(kkkkk) - nyugodtan kövessen ki

– üzente bírálóinak az influenszer, aztán így folytatta:

Őszintén kívánom ezeknek a furcsa gondolkodású embereknek, hogy próbáljanak meg pozitívabbak, elfogadóbbak és kitartóbbak lenni az élet minden területén. Idővel észre fogjátok venni, hogy valami változott… mégpedig jó irányba. A hibáid pedig azt jelentik majd, hogy próbálkozol.

Megyeri Csilla mindezt egy Robert Louis Stevenson skót írótól származó idézettel („Ne aszerint ítélj meg egy napot, hogy mit arattál, hanem hogy mit vetettél.”) is nyomatékosította, majd sok sikert kívánt mindenkinek ehhez az úthoz.