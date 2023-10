Ahogy arról már korábban többször is beszámoltunk, a debreceni kötődésű Megyeri Csilla napokon belül kesztyűt húz, és egy kereskedelmi csatorna műsorában mutatja meg, milyen jól bokszol. Sőt, már az is kiderült, hogy kinek osztogatja majd a pofonokat.

Ezzel kapcsolatban a közösségi oldalán már többször is posztolt az influenszer, legutóbb épp egy fürdőzős képet osztott meg, amely mellett megosztotta gondolatait is a követőivel. Mint írta, agyalt, megbeszélte magával az elmúlt hónapok történéseit, hálát adott és köszönetet is mondott. Mindemellett hosszú sorokon át éltette a bokszot is, ami rengeteg dologra tanította meg az elmúlt hónapok során.