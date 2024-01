A DVSC Schaeffler kézilabdacsapata a sereghajtó Kozármisleny egy magabiztos, 30–23-as győzelemmel kezdte a 2024-es évet. Szilágyi Zoltán együttese nem sokat pihent, hiszen szombaton 18 órától már a francia Brest ellen a Bajnokok Ligájában bizonyíthat. A debreceni lányok a szerdai bajnoki mérkőzést hiába húzták be simán, ennyi hibát következőnek nem engedhetnek meg maguknak, mert az ellenfél könnyen megbosszulhatja azokat.

Keményebb időszakban

Vámos Mírát az utazást megelőzően érte el telefonon a Haon. A Loki balszélsője egy izgalmas összecsapásra számít, és bízik benne, hogy végig partiban maradnak a Bresttel. – Egy hosszabb szünet után léphetünk pályára ismét a BL-ben, reméljük, hogy az eddigi sikerek is folytatódnak – kezdte Vámos Míra, aki röviden kitért arra, hogy a januári meccsekre hogyan készültek. – A válogatott szünet alatt végeztünk több fizikális munkát végeztünk, az itthon maradó játékosok számára volt egy kis alapozás, majd mikor a vb-n szereplő csapattagok visszatértek, technikailag is ugyanúgy készültünk. Tény, hogy most egy keményebb időszakban járunk, de ez nem teher, hisz mindig örülünk, ha kézilabdázhatunk.

A következő, Brest elleni meccsen mindenki részéről a lehető legnagyobb koncentrációval kell játszanunk ahhoz, hogy elégedetten térjünk haza. Igyekszünk a tőlünk telhetőt megtenni, remélem, hogy összejön, amit elterveztünk

– tette hozzá.

A DVSC pénteken délután repült külföldre

Fotó: DVSC Kézilabda/Facebook

Minél tovább

A hajdúságiak 8 fordulót követően 7 ponttal a tabella 6. helyen állnak, amely a csoportkörből még továbbjutást ér. A DVSC a Brest ellen hazai pályán 31–24-re nyert, és mivel a csapatok jelenleg azonos pontszámmal rendelkeznek, nagy lépéselőnyt jelentene, ha a piros-fehérek idegenben is hasonló teljesítménnyel rukkolnának elő. Vámos Míra arról is beszélt portálunknak, hogy rendkívül élvezi a nemzetközi mérkőzéseket, és reméli, a kupakaland minél tovább folytatódhat.

Még mindig hihetetlen, hogy akiket eddig sokszor csak a tévében láttam kézilabdázni, ebben a szezonban ellenük játszhatok. Valamennyiszer izgatottan készülök ellenük, tisztelem őket, de a csapatommal én is nyerni szeretnék

– hangsúlyozott.

Vámos Míra azzal zárta, hogy pénteken délelőtt még Debrecenben edzettek, majd azt követően utaztak repülővel Franciaországba, ahol az érkezést követően ismerkedtek a helyszínnel. Szombaton délelőtt még lesz egy edzésük, majd 18 órától már élesben bizonyítanak. A Brest Bretagne–DVSC Schaeffler mérkőzést a Sport1 TV élőben közvetíti.