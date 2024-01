Lehetne itt hadoválni, hogy úgymond küzdelmes mérkőzésen verte a DVSC Schaeffler a Kozármislenyt szerda este, de felesleges. Aki ott volt a Hódosban, látta, hogy egy nagyon könnyen felejthető mérkőzésen győzött a Loki 30–23-ra. A kezdés előtt a mislenyi drukkerek szép gesztusként egy molinón megemlékeztek Komáromi Gáborról, a Loki néhai legendás szurkolójáról. A Debrecen ezúttal Gabrileja Bartulovic – Töpfner Alexandra, Hámori Konszuéla, Vámos Petra, Tamara Haggerty, Kácsor Gréta, Vámos Míra sorral kezdett ezúttal.

Vámos Míra egy ejtéssel szerezte a találkozó első találatát, ám a duplázás egy ideig váratott magára, mert a következő támadásnál beugrásból a bal kapufát borotválta a próbálkozás. Ami késett, nem múlott, hamarost másodjára is bevette a vendégkaput, ezúttal lerohanásból, majd a szélről rögtön rá megszerezte a harmadikat is, így 4–1-et mutatott az eredményjelző a 6. percben. Amolyan jó edzőmeccs jellege volt az összecsapásnak, a meglehetősen foghíjas lelátójú Hódos közönsége leginkább csendben követte az eseményeket, időnként hangzott fel egy-egy Lokit, vagy Kozármislenyt buzdítót szólam, dal. A játékrész felénél elkezdődtek a megszokott cserék, pályára került a svéd Elinore Johansson is.

Elég puha volt a hazai védekezés, ennek köszönhetően tudott tapadni a baranyai együttes, pedig Bartulovic jól védett.

Szilágyi Zoltán meg is unta a kissé lagymatag játékot, és magához hívta tanítványait. Füzi-Tóvizi Petra, Grosch Vivien és Jovovics Jovana is beállt a padról, hogy lendületet adjon a Vasutas támadójátékának. Kácsor csúnyán elpasszolt labdája után 6–6-ra alakult az állás a 20. percre, de ez felébresztette a piros-fehéreket, és villámgyorsan ellépek hat góllal (25. perc, 12–6). A félidő 14–8-as debreceni vezetéssel zárult.

Forrás: Czinege Melinda

Mindenki játszott

Fordulás után Catherine Gabriel állt a Loki gólvonalára, és Petrus Mirtill is lehetőséget kapott, hogy még inkább formába lendüljön. Öt-hat gólon billegett a különbség, és a színvonal is maradt egy elég alacsony szinten. Hazai oldalon Vámos Petra és Johansson volt dicsérhető leginkább. Csendesen csordogált a mérkőzés, pozitívum volt, hogy a Kisvárda elleni győzelem alkalmával góllal debütált Csamangó Lili hazai közönség előtt is megmutathatta tudását. A vége 30–23 lett a piros-fehéreknek, ám a hétvégén Brestben ennél sokkal több kell majd a Bajnokok Ligájában, de valószínűleg nagyobb hőfokon is játszik majd akkor a Lokomotív.