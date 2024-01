A 68. Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó Emlékverseny a férfi döntőkkel zárult szombaton délután Debrecenben. Bernáth Attila is ringbe lépett, és megosztott pontozással legyőzte kazah ellenfelét, így a hazai közönség előtt magasba emelhette a trófeát.

A DVSC Boxing elnöke, Szabó Sándor szavai alapján pedig nem volt zökkenőmentes a felkészülés Bernáth Attila számára. Ugyanis a decemberi országos bajnokságon a legnagyobb port az 51 kilósok döntője verte fel, ahol Szaka István vitatható pontozással nyert a cívisvárosi versenyző ellen. – Több hét kellett neki ahhoz, hogy ezt lelkileg ki tudja heverni, így még most sem volt száz százalékos állapotban, de megoldotta ügyesen – kezdte Szabó Sándor. –

Szerintem a döntő egyik legjobb mérkőzése volt, Bernáth Attilának egy nagyon erős, képzett ellenfél ellen sikerült nyerni. Az első két menetben remekül teljesített, a végére azonban elfáradt, de ez most belefért

– gondolt vissza az elnök.

Ugyan a debreceni klubtól az előző napokban többen is rajta voltak a nevezettek listáján, végül többen sem álltak ki. Szabó Sándor a Haonnak elmondta, hogy a hiányzó bokszolók közvetlenül a verseny előtt dőltek ki a sorból, mivel többen is koronavírusosak lettek. Sajnálja, hogy így alakult, de reméli, jövőre már ők is megmutathatják a debreceni publikumnak a tudásuk javát.

Az Európai Ökölvívó Konföderáció elnöke, Ioannis Filippatos (balról a második) Virbán Gábornak és edzőjének, Balzsay Károlynak is gratulált

Fotó: Molnár Péter

Jól érezte magát

Az ökölvívó torna záró napjára idén először az Európai Ökölvívó Konföderáció elnöke, Ioannis Filippatos is ellátogatott.

– Nagyszerű fogadtatásban részesültem, ezért otthonosan érzem magam Debrecenben. Az országban egyébként már többször is jártam, a Magyar Ökölvívó Szövetséggel nagyon jó kapcsolatot ápolunk – hangoztatta Ioannis Filippatos. – A Bocskai emlékverseny pedig az egyik legnagyobb hagyományú nemzetközi torna, melynek rangját szeretnénk tovább emelni.

Idén 11 ország versenyzői indultak, köztük már biztos olimpia résztvevők, világ- és Európa-bajnok bokszolók. Kiváló volt a szervezés, remélem minden jelenlévő élvezte a versenyt

– tette hozzá a görög származású elnök.

Fényes jövő

Ioannis Filippatos arról is szót ejtett, hogy az év fő eseménye a párizsi olimpia lesz, amelyen reméli, hazánkból minél több versenyzővel találkozhat majd. – A magyar ökölvívás gazdag történelme során voltak már igen nagy sikerek, de az utóbbi időben sajnos nem nagyon jöttek az eredmények.

Azonban nagy fejlődést látok, van több tehetség is, akik előtt fényes jövő áll.

Szeretném, ha közülük minél többen sikeresek lennének a 2024-es olimpia selejtezőin. Sok sikert, és érmekben gazdag esztendőt kívánok a magyaroknak! – üzent az Európai Ökölvívó Konföderáció elnöke.