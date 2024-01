Bombagólok, fantasztikus hangulat, sok érdeklődő és igazi sztárvendégek jellemezték a vasárnapi jótékonysági focigálát a debreceni Hódos Imre Rendezvénycsarnokban. Az immár ötödik alkalommal megrendezett eseményen ezúttal is olyan hírességek voltak jelen, mint a Kowalsky meg a Vega és a DVSC legendái. Ilyen felhozatal mellett gyakorlatilag borítékolható volt a jó hangulat és a sok látogató. Az esemény első meccsén a DVSC Legendák léptek pályára a DVTK Ultras ellen. Akárcsak egy régi bajnoki mérkőzésen, a kezdés előtt pár perccel hangosan énekelt a diósgyőri és a debreceni tábor. A Loki gólját nem is szerezhette volna más, mint Igor Bogdanovics, majd a miskolciak egyenlítettek. Néhány perccel később ismét a szerb klasszis volt eredményes, továbbá Bernáth Csaba is beköszönt, így 3–1 lett a végeredmény.

A hangulatra nem volt panasz

Forrás: Czinege Melinda

Nem sokkal később ismét érdekeltek voltak a legendák, a DVSC ultrái ellen mérték össze tudásukat. Mondani sem kell, a találkozó barátságos hangulatban telt. Aktívabban kezdtek az exfutballisták, többször is gólt szerezhettek volna. A nyomás meghozta gyümölcsét, Sándor Tamás köszönt be, majd Igor Bogdanovics is feliratkozott a gólszerzők közé, rögtön kétszer. A meccs nem meglepő módon a legendák sikerét hozta.

Meghatódtak a DVSC ikonjai

A találkozót követően a Loki legendás középpályása, Habi Ronald értékelte a meccset. A korábbi közönségkedvenc úgy fogalmazott, mindig hatalmas öröm a srácokkal játszani.

Remek érzés, amikor a srácokkal újra összeállunk egy-egy meccsre. Örülök, hogy a szurkolók is kijöttek, most is kirázott a hideg. Átfutott rajtunk, milyen jó is volt a DVSC-ben játszani. Meghatott is vagyok, mert ez is egy visszajelzés, hogy letettünk valamit az asztalra. A legfontosabb akkor is az üzenete a rendezvénynek, örülök, ha tudunk segíteni a jelenlétünkkel

– fogalmazott. A hajdúsági ikon hozzátette: reméli, a jövőben is megrendezik a jótékonysági focigálát.

Habi Ronald

A futball mellett más üzenete is volt az eseménynek. Jelképes módon a DVSC Legendák csapatának vezetőedzője Herczeg András volt, akit a közönség hatalmas tapssal fogadott. A Loki történetének legsikeresebb trénere portálunknak elmondta, a régi sztorik is előjönnek az öltözői eligazítás során. – Nagyon örültem, amikor Bernáth Csaba felhívott, hogy ezen az estén legyek ismét az edzőjük. Mindig jólesik, amikor egy jótékonysági rendezvényen gondolnak arra, hogy én is ott legyek. Aki jelenleg a „csapatomban” játszik, mindenki volt a játékosom, a taktikai eligazításon vicces dolgok is elhangzottak. A szervezőknek minden tiszteletem, s remélem, sokaknak segíthetünk ezen az estén – mondta a Vasutas korábbi vezetőedzője.

Herczeg András

Váratlan vendégek

A főmeccs előtt még a Debreceni Stars–DLA U12-es meccse következett. Az előbbi csapatban olyan hírességek játszottak, mint Széles Diána, Makray Balázs, Quirikó Vivien, Tumbász József, Kozák Luca és Adorján Zoltán. A meccset váratlan vendégek szakították félbe: Dzsudzsák Balázs, Szécsi Márk, Bárány Donát érkeztek a pályára. A válogatottsági rekorder a gyerkőcökhöz állt be, rögtön meg is szerezték a vezetést. A találkozót végül a debreceni kapitány vezette fiatalok nyerték. A rangadót követően pedig felcsendült a „Nélküled” is.