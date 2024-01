Téli hideg ide vagy oda, elképesztően forró hangulatú, mozgalmas és izgalmas február vár a DVSC-re és szurkolóira. A csapat bajnokin és kupamérkőzésen is vendégül látja a Ferencvárost, jön a nagy rivális Puskás Akadémia, ráadásul a programban szerepel egy keleti rangadó is Debrecenben, a Diósgyőr látogat a Nagyerdei Stadionba. Közben idegenben sem akármilyen ellenfelekkel kell felvenni a harcot: Újpesten és Székesfehérváron vizitál a DVSC – írja beharangozójában a klubhonlap.

Időrendben haladva az első akadályt február 3-án a Diósgyőr jelenti, amelyne az őszi, miskolci 3-1 arányú vereségért vágnának vissza a debreceniek. Azon a mérkőzésen az eredmény ellenére jól játszott a DVSC, mint arra a drukkerek bizonyára emlékeznek, Bárány Donát csodálatos gólt szerzett sarokkal.

A DVTK elleni mérkőzést egy újabb nehéz összecsapás követi, február 6-án, kedden Újpesten kell helytállniuk a lokistáknak.

Dupla DVSC-FTC

Az eslő csúcspont viszont a 7 napon belüli harmadik meccsen jön: február 10-én bajnokin a Ferencvárost fogadja a Loki. A két csapat őszi mérkőzésén a bombaerős FTC már az első és a tizenkilencedik percben is bevette a DVSC kapuját, a Groupama Aréna hazai szurkolói azt hitték, kiütésnek tapsolhatnak. Ehhez képest a debreceniek remek játékkal, Vajda Botond és Brandon Domingues találataival egyenlítettek, és pontot raboltak a bajnok otthonából.

A folytatás sem lesz habkönnyű: február 18-án, vasárnap a Fehérvárral mérkőzik meg a DVSC idegenben, ez a párosítás köztudottan nagyon fontos a szurkolóknak is, nagy riválisról van szó, amely dobogós helyen várja a tavaszt. Február 24-én, szombaton nem kevésbé éles meccs következik a programban, a Loki a Nagyerdei Stadionban fogadja a Puskás Akadémiát, amelytől idegenben szintén nem kaptak ki (1-1).

Február 28-án jön a Magyar Kupa nyolcaddöntője, ahol a Ferencváros lesz az ellenfél. A mérkőzésre a közlemény szerint szépen fogynak a jegyek, ami nem is csoda, hiszen egy összecsapáson dől el a továbbjutás, páratlan izgalmak várhatók, akár hosszabbítás és büntetőpárbaj is lehet. Március első hétvégéjén aztán a Mezőkövesddel is megmérkőzik a DVSC Debrecenben.