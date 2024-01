Ahogyan azt az esemény Facebook-oldalán is olvashatjuk, a hagyományteremtő céllal létrehozott gála főmérkőzésén kívül közönségtalálkozó és egy mini focitorna is színesíti majd a programot. A fantasztikus hangulatot teremtő DVSC Ultrák mellett idén a diósgyőri fanatikusok is futballcipőt húznak. A rendezvény fővédnöke Széles Diána, Debrecen alpolgármestere. A résztvevő csapatok és a szervezők a teljes jegybevételt a Szivárvány az Esőben Alapítvány részére adományozzák.

Az Alapítvány hátrányos helyzetű és kiskorú gyermekek megsegítésén dolgozik, az adományból pedig közel 50 nehéz sorsú és árva gyermeket nevelő család részére biztosítanak alapvető élelmiszercsomagot.

Az esemény mellé olyan debreceni vállalkozások is csatlakoztak már, mint például a Baromfiudvar 2002 Kft., a Kálló Security, vagy a Csoki Max Magyarország Kft.

Sokat jelent

Öt éve a 2004-ben született, a DVSC Labdarúgó Akadémián nevelkedett Vietorisz Áront mivel korábban leukémiát diagnosztizálták, többek között a jótékonysági focigálán is rengetegen segítették. A fiatal labdarúgónál a kezelések eredményre vezettek, meggyógyult, és immáron a Bestrong vármegye I.-es csapatában játszik, és a idén a Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium emelt angol tagozatán érettségizhet.

– A jótékonysági focigála mindig egy barátságos, jó hangulatú rendezvény – kezdte Vietorisz Áron. – Annak idején nagyon sokat jelentett számomra az emberektől kapott támogatás. Elérzékenyültem, és nem tudtam mi történik akkor velem, de valószínűleg még mások számára is meghatóak voltak azok a pillanatok.

Remélem most is minél többen kilátogatnak az eseményre. Aki pedig most hasonlót él át, mint én öt éve, azt üzenem: minden fejben dől el!

– hangoztatta a Haonnak.