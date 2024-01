A szokásos, három állomásból álló erdélyi túrájának első mérkőzéséhez érkezett el csütörtök este a Debreceni EAC együttese. A fekete-fehérek a bajnoki címvédő Gyergyói HK otthonában szálltak harcba a pontokért az Erste Liga alapszakaszában.

– Remekül kezdtük a meccset, a harmadik perc elején Koblar passzával Mihail Bucskin korcsolyázott be a házigazdák kapuja elé, s magabiztosan helyezte el a gyergyói hálóba korongot. Nem sokkal később Bucskin ismét nagyot villant, közelről megszerezve a második debreceni gólt. Megvolt a mérkőzés alaphangja! Adok-kapok vette kezdetét, hiszen másodperceken válaszolt a GYHK, szép összjáték után Sárpátki terelte be a pakkot a hajdúsági kapuba. Rákapcsolt a hazai együttes, Sárpátki majdnem egyenlített, bajban voltunk ezekben a pillanatokban, érezhető volt, felpaprikáztuk a gyergyóiakat. 10 perc elteltével ismét kettő volt a különbség, Jeliszejenka kapott remek passzt a kapu mögül, és kíméletlenül kihasználta a helyzetet. Jobb volt a DEAC, ám nem nyugodhatott meg, mert a Gyergyószentmiklós szívósan játszott. A folytatásban Hetényi Zoltán kapuja előtt csípett el egy bulit a vendéglátó, amelyet követően Fejes Nándor a kapunkba lőtt. A harmad vége előtt ismét Bucskin volt eredményes, újra megnyugtatóbb lett az állás a mi szempontunkból – írták.

Jól játszottak

A folytatásban is a DEAC dominált, holott az erdélyieknek muszáj volt zárkózniuk. Miután az első percek elteltek, megint a Gyergyó igyekezett határozottabban fellépni, érthetően, hiszen kétgólos hátrányban voltak otthonukban. Ennek következtében Hetényi Zolinak akadt munkája a meccs ezen szakaszában. Nem sokkal ezután Haaranent küldték ki két percre, emberelőnyből folytathatta a cívisváros, de kivédekezte az ellenfél a hátrányt.

Kiegészült a Gyergyó, Fejes majdnem gólt szerzett, majd Vasziljevet szórták ki, ez volt az első hazai előny. Szinte rögtön kihasználta ezt a GYHK, Bodó verte be a korongot Hetényi Zoltán hálójába. Támadtak a vendéglátók, Haaranen kétszer is majdnem gólt lőtt, ám a hálóőrünk a helyén volt.

Élesedett a mérkőzés. Sárpátki taglózta le ellenfelét, két perces kiállítás lett a jutalma, majd Orban is büntetést kapott, kettős emberelőnybe került a DEAC. Minden hiába, Rinne védte, amit védenie kellett. A 20 perc végén Bodó került helyzetbe, Hetényi remekelt. A dudaszó előtt volt némi bunyó, Hetényinek bottal odaszúrtak, állt a játék. Delhuisen kapott összesen hat percet, és kilenc másodperccel a vége előtt Jeliszejenka beverte az ötödik gólunkat.

Eldőlt a meccs

Az utolsó etap igen feszülten indult, verekedés vezette fel a harmadot. A gyergyóiaknál Jalonen kapott öt percet, ezzel díjazták a bokszot, ahogyan Novotnynál is. Ez most nem volt szép. Mindezt tetézve, edzőnket, Vaszjunyin Artyomot küldték el a kispadról reklamálás miatt. A GYHK pedig még egy 20 perces csapatbüntetést is benyelt, majd Bodó veszélyeztetett kétszer is, a második próbálkozást követően Brance Orban szépített. Beszorult a DEAC, ám Haaranen lövésénél is parádézott százszoros válogatott kapusunk, Hetényi.

Válaszul Rétfalvi bombázott kapura, a hazai cerberus is résen volt, ezért nem tudtuk növelni előnyünket. A közjátékok miatt nehezen vánszorogtak a percek, pedig nagyon fontos pontokat szerezhetett a Debrecen. Bő öt minutummal a vége előtt Bucskin ütött kapuvasat egy kontra végén. 4:15 volt hátra, amikor Mesikammen volt rendkívül durva, kiállították. Meg is büntettük ezért a házigazdákat: Anton Vasziljev értékesítette a ziccert. A végén időt kért a Gyergyó, majd levitték Rinne kapust. Megkaparintottuk a pakkot, és Novotny távolról az üres kapuba lőtt!

Két perccel a vége előtt Szigeti betalált, megint szorosabb lett az eredmény. Újra lement a hazai hálóőr, és újra az üres kapuba találtunk, megint Novotny ütötte be a korongot, ezzel kialakult a végeredmény. Pénteken 17:30-kor Brassóban folytatódik az erdélyi kirándulás.

A tények: