MLSZ Regionális U17 Kiemelt Kelet 13. forduló

DEAC–FILO SE: 2–0 (1–0)

DEAC: Vaskó (Tóth D. 80’) – Gáll, Kozma, Grecskó, Juhász, Keczán (Kovács 46’), Sámi (Papp Z. 66’), Kelemen, Papp G. (Dudás 46’), Boros, Nagy A. (Vass 80’) Vezetőedző: Kertész Tamás

Gól: Kozma 42’, Kelemen 71’

Kertész Tamás: Az első perctől az utolsóig mi domináltunk, de az egyéni minőség hagyott kívánni valót maga után, ezért nem volt folyamatos a játékunk. Az első 20-30 percben több gólt is szerezhettünk volna, ha a kapu előtt élesebbek vagyunk, de a koncentráció a mai napon nem volt megfelelő. Ennek ellenére az első félidő vége előtt sikerült megszereznünk a vezetést. Ellenfelünk a második játékrészben is csak védekezett, ám hiába volt nagy a labdabirtoklási fölényünk, ez meddőnek bizonyult a támadózónában. Bár növeltük előnyünket, ha pontosabbak vagyunk a kapu előtt, nagyobb arányban is nyerhettünk volna. Összességében teljesen megérdemelt győzelmet arattunk, az eredmény a vendégek számára lehet hízelgő a helyzetek száma és minősége alapján. Ezúton is gratulálok az U16 kapusának Tóth Dánielnek, illetve Vass Milánnak az U15 góllövőlista vezetőjének az U17-es korosztályban történő bemutatkozásához! Az elkezdett munkát tavasszal tovább folytatjuk és célunk a bajnoki cím! Hajrá DEAC!