A DEAC frizbiszakosztálya december másodikán rendezte az immár hagyománnyá vált évvégi discgolf-versenyét, a Debrecen Disc Golf Opent. Az eseménynek idén is a Tócóskerti Disc Golf Park adott otthont, és az ország különböző pontjairól érkezett versenyzők öt kategóriában mérték össze a tudásukat, olvasható a klub közleményében.

Ahogy az elmúlt években, most is az volt a célunk, hogy olyan versenyt szervezzünk, amelyen a hazai disc golfosoknak van lehetősége levezetni a hosszú és feszített versenyszezon után, és közben a sportággal ismerkedők is kipróbálhatják, hogyan zajlik egy discgolf-torna. E célokat, azt hiszem, sikerült teljes mértékben teljesíteni. A verseny különleges szabályai egyszerre állították kihívás elé a profikat és hozták helyzetbe a kezdőket

– értékelt Tóth Péter, a verseny főszervezője.

– A résztvevők ugyanis legfeljebb három darab korongot használhattak a 12 kosárból álló pálya végigjátszása során. Ez a profiknak ezért volt különleges, mert egy-egy versenyen rendszerint táskányi koronggal vesznek részt a sportolók, és a különböző dobóhelyzetekben más és más tulajdonságú frizbit használnak. Most azonban korlátozva volt, hogy mely korongjaikkal kell megoldani a dobásokat, ami kicsit kiegyenlítettebbé tette az erőviszonyokat. Persze a profik még így is sokkal jobb eredményeket értek el, mint az amatőrök, de jócskán alakultak ki olyan helyzetek, amikor a rutinos és kezdő is vakarta a kobakját, hogy most akkor hogyan is kellene dobni. A profik így átérezhettek újra, hogy milyen nehéz egy amatőr dolga, a kezdők pedig láthatták, hogy a profi is csak ember és bizony hibázik – tette hozzá Tóth Péter.

A verseny amatőr kategóriájában Németh Máté végzett az élen, a 40 feletti nők mezőnyében Almásiné Makai Angéla lett az első, a női opent Kallós-Balogh Piroska nyerte, a 40 feletti férfiak között Bodosi Botond hozta el az aranyat, a férfi openen pedig Kazai Bálint bizonyult a legjobbnak.

A DEAC frizbiszakosztálya a december 16-17-én a Secret Santa elnevezésű terem ultimate versennyel zárja évet.