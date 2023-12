Az előző fordulóban bravúrgyőzelmet aratott idegenben Dobos Attila együttese, így bíztak abban, az őszi szezonzárón, hazai pályán is megismétlik a bravúrt. Ehhez a 2. helyen álló hódmezővásárhelyi alakulatot kellett legyőzni vasárnap – írta a klub honlapja.

A fiatalok nem ijedtek meg a táblázaton jóval előrébb álló ellenfelüktől, bátor támadófocival rukkoltak elő. Lendületesen, kombinatívan futballoztak, tudatosan építkeztek, ennek pedig a 13. percben meg is lett az eredménye: egy beadás után Szuháj Adrián vált le emberéről és az elmélázó kapust megelőzve, egy csel után megzörgette a hálót. A vendégek próbáltak ritmust váltani, de középpályán jól szűrték meg a támadásokat, így mélységi indításokkal kísérleteztek. A védelem viszont tökéletesen zárt, a vonalon az U16-ból feljátszó Lós Tamás magabiztosan látta el feladatát. A debreceniek attakjai viszont magukban hordozták a veszélyt, többször is necces helyzetbe került a kék-sárgák kapuja. A 44. percben kettőre nőtt előnyünk, Bartók Csaba vágta a léc alá a labdát.

Nőtt a fór

A térfélcserét követően Bartók ott folytatta, ahol az első félidőt befejezte, a 49. percben másodjára is mattolta a vendégek védelmét. A nagy előny birtokában sem vettek vissza a tempóból a Dobos-tanítványok, továbbra is nagy elánnal rohamozták a kaput. A Csongrád vármegyeiek próbáltak visszajönni a meccsbe, de ezen a napon védelmüket nem lehetett átjátszani. A 62. minutumban eldőlt a pontok sorsa, a szünetben csereként pályára lépő Varga Dániel negyedik gólunkat jegyezhette. Innentől lélekben is feladták a vendégek, tudatosult bennük, ezen a meccsen nem terem babér számukra, pont nélkül kénytelenek elhagyni a pályát. A kegyelemdöfést a másik csereember, Etemez Ábel adta meg a Hódmezővásárhelynek, a 79. percben kialakítva az 5-0-s végeredményt.

A tények: