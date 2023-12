Az MVFC Berettyóújfalu futsalosai a válogatott szünet után az NB I. 18. fordulójában az Újpest otthonában zárják a 2023-as esztendőt. A csütörtökön 20 óra 45 perctől kezdődő összecsapást a piros-fehérek jó formából várhatják, hiszen az előző két fordulóban két könnyed sikert arattak. Az együttes vezetőedzője, Trencsényi János szerint a papírforma alapján könnyebb mérkőzéseken vannak túl, de ezúttal küzdelmesebb találkozóra számít. – A Maglód és a Magyar Futsal Akadémia ellen is nagyarányú győzelmet arattunk, elégedett voltam a csapat teljesítményével – kezdte Trencsényi János. – Külön öröm, hogy a fiatalok is több szerephez jutottak, akik remek játékkal hálálták meg a bizalmat.

Jelenleg a negyedik helyen állunk, de egy újabb sikerrel akár a második pozícióban is zárhatnánk az idei évet. Próbáltuk a lehető legjobban feltérképezni, mivel sebezhető az Újpest, nyilván szeretnénk behúzni a meccset.

A következő ellenfelünk még nem tett le arról, hogy a hatodik helyet megszerezze, számukra sorsdöntő összecsapás következik. Éppen ezért mindent be fognak vetni, közvetlen riválisaikkal szemben csak a három pont megszerzésével juthatnak lélegzetvételnyi előnyhöz – hangoztatta az MVFC trénere.

Trencsényi János azt is megemlítette, hogy jól jött csapata számára a válogatott szünet, a sérültek sebei begyógyultak, és még új taktikai elemeket is gyakoroltak. – Örömteli, hogy négy játékosom is a nemzeti csapatban szerepelt, Nagy Imre, Rábl János és Nagy Kevin a felnőtt, Iszák Dominik pedig az U21-es válogatottban lépett pályára. A többiekkel közben már új dolgokkal is bővítettük az edzést, amelyre mindenki fogékony volt. Meglátjuk, hogy az Újpest majd mit húz elő a tarsolyból, bízom benne, jól reagálunk a váratlan helyzetekre is. Attól, hogy az év utolsó meccse jön, még nem dőlhetünk hátra. Valószínűleg nehéz, végletekig kiélezett találkozó lesz, de ha fejben mindenki odateszi magát, nem lehet probléma – nyilatkozta a szakember.

Trencsényi János szeretné, ha az alapszakasz végén már nem hullajtanának pontokat

Napló-archív

Arról is szó esett, hogy Trencsényi Jánosnak bár a szezon eddigi részét illetően felemás érzései vannak, ennek ellenére mégsem lehet elégedetlen.

– A Haladás most kimagaslik a mezőnyből, hosszabb is a cserepadja, és meg is lépett a többi csapattól. Az alapszakasz több bolyra szakadt, nekünk a második helyért vívott harcban a fő riválisunk a Veszprém, a Nyíregyháza és a Kecskemét.

Kissé bosszantó, hogy eddig mennyi pontot hullajtottunk el, hiszen ha nem játszunk kétszer is döntetlen a Debrecennel, valamint nem kapunk ki az utolsó percben a Veszprémről, a jelenleginél jobb pozíciót foglalnánk el.

Azonban hosszú még a szezon, bízom benne, hogy kellő koncentrációval és jó helyzetkihasználással az alapszakaszt a második helyen zárjuk – tekintett előre az MVFC edzője.

Csütörtökön 18:30-tól a másik vármegyei együttes, a DEAC is pályára lép a DESOK csarnokban, az ellenfél a Nyírbátor lesz.