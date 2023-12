Hetényi Zoltán, a DEAC jégkorongcsapatának kapusa nemcsak a pályán, hanem a tanulmányai terén is nagyszerűen teljesített az elmúlt években. Ennek eredményeképp alapdiplomáját (BSc) a Debreceni Egyetem Agrártudományi Karának vadgazda mérnöki szakán vehette át, december elején pedig ugyanitt a mesterképzéssel (MSc), állattenyésztő mérnökként végzett. Többek között ebből az alkalomból is felkereste a HAON a válogatott játékost, aki az iskolapadról és az élsport utáni terveiről is beszélt.

– Mindig is fontosnak tartottam a tanulást, többek között ezért is tettem át korábban székhelyem Debrecenbe – kezdte Hetényi Zoltán.

Az egyetem rendkívül sokat segít benne, hogy összehangoljam az élsportot a tanulmányaimmal. Nyilván nem mindig egyszerű, de a környezetemben lévő emberek ezt rugalmasan kezelték, amiért hálás vagyok

– hangoztatta.

A sport mellett a mezőgazdaság is a terepe

– Mivel vidéken nőttem fel, megpróbáltam egy olyan irányba orientálódni, ahol nem csupán szellemileg, hanem fizikálisan is ki kell venni a részem a munkából – folytatta Hetényi Zoltán. –Már több mint húsz éve sportolok, az életem szerves része a mozgás, tapasztalatom szerint a mezőgazdaságban az állattenyésztés és az élelmiszeriparban is igen aktívnak kell lenni. Később az agráriumon belül is szívesen elhelyezkednék, de amíg sportolok, nem igazán lehet összeegyeztetni. Ráadásul a tanulmányaimat doktori képzéssel (PhD) folytatom, így most csak egy kis lélegzetvételnyi szünetem van – mondta.

Szó esett arról is, hogy a Hajdú-Bihar vármegyében sportolók körében a DE Gazdaságtudományi Karán a sportszervező alap-, vagy a sportközgazdász mesterképzés a legnépszerűbb, de Hetényi Zoltán eddig mégis mást választott. – Teljesen mindegy, hogy milyen sportágról van szó, a versenyzők java tényleg csak a sportnak él. Azonban nekem pont az tett jót, hogy kicsit elvonatkoztathattam a sporttól, és más területen is megálltam a helyem.

A civil életben sokszínű az oldalam, próbálok több lábon élni. Ennek ellenére úgy néz ki, hogy mégis beadom a derekam, és párhuzamosan a doktori iskolával, a GTK sportközgazdász szakát is elvégzem. Mondanom sem kell, hogy a sport háttere is mennyire érdekel, kíváncsian várom az új kihívásokat

– tette hozzá.

Hetényi Zoltán szeretné, ha a DEAC csapatával feljebb lépnének a tabellán

Fotó: Napló-archív

Többet vár a DEAC-tól

Hetényi Zoltán azt is elmondta, hogy bár van több elképzelése, még egyelőre nem szeretné eldönteni, hogy mit fog a jégkorongozás után csinálni. A DEAC kapusa szerint a csapat a mostani idényben kétarcú, és ezt nem kellemes megélnie, de reméli, hogy az elveszített pontok javát tudják még korrigálni.

– Szerintem sokkal több van bennünk, de ezt eddig csak néha-néha mutattuk meg. Természetesen az is segítene, ha a szoros meccsek a mi javunkra dőlnének el. Probléma, hogy nem nyerünk meg elég meccset, és több esetben is hátrányból kell felállnunk, amely mentálisan is megterhelő. A feladatát olykor nem mindenki tudja teljes mértékben megvalósítani, és valószínűleg ez vezethet a széteséshez.

Ha jó eredményeket akarunk elérni, nem szabad ennyiszer feleslegesen szabálytalankodni. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ennyi kiállítást kapjunk, mert az ellenfelek rögtön kihasználják az emberelőnyt. Persze mindenki hibázik, csak nem mindegy, hogy milyen arányban. Ettől függetlenül konfliktusok nincsenek, rendre nyugodtan készülhetünk.

– Én a kapuban mindig megpróbálom a maximumot nyújtani, ám kissé aggasztó, hogy idén még nem zártam kapott gól nélkül. A védési hatékonyságom jelenleg 92 százalék körül van, melyet a remélhetőleg minél hosszabb idény végéig szeretnék feltornázni 95 százalék fölé. Ugyan nem arattunk még túl sok győzelmet a szezonban, de bízom benn, hogy ez hamarosan változik, és feljebb léphetünk a tabellán – nyilatkozta portálunknak.

Hetényi Zoltán a válogatottban decemberben jubilált

Fotó: Nemzeti Sport-archív

A válogatottban jubilált

Hetényi Zoltán a múlt héten a magyar jégkorong-válogatottal Klagenfurtban, egy barátságos tornán készült a februári olimpiai selejtezőre.

Bár a játékosoknak nem sok okuk volt az örömre, hiszen az olaszoktól, a japánoktól, és a házigazda osztrákoktól is kikaptak, a debreceni hokikapus számára mégis különleges esemény volt, mikor Ausztria ellen a 100. alkalommal ölthette magára a magyar címeres mezt.

– Most én voltam a nemzeti csapatban a legidősebb, amely fura érzés, borzasztóan gyorsan telik az idő. De az élet ilyen, az évek múlnak… Emlékszem, mikor fiatalként felnéztem a többiekre, most én is igyekszem példát mutatni. Szerencsére nagyon jó a közösség, így a munka is kellemesebb. Célunk, hogy a lehető legjobban felkészüljünk az olimpiai selejtezőre, ahol remélhetőleg már teljes kerettel bizonyíthatunk – mondta.

Nem gondolkodik még a visszavonuláson

Hetényi Zoltán arra is kitért, hogy attól ha valaki tehetséges, még nem feltétlenül lesz jó hokis. Állítja, hogy több téren is nagyon sokat kell tenni azért, hogy egy fiatal sikeres legyen. – Habár az Erste Liga is folyamatosan fejlődik, mindenkit arra biztatok, hogy külföldön is próbálja ki magát. Nem kell megijedni, hiszen ott is ugyanolyan segítőkész szakemberekkel lehet találkozni, mint hazánkban. Én is megmutattam, hogy a tanulás és a sport egymás mellett is kivitelezhető, de mindenkinek a saját döntése, hogy mibe mennyi energiát fektet. A jövőmre természetesen én is gondolok, de mivel egyelőre még jó formában érzem magam, védéseimmel továbbra is igyekszem segíteni.

Valószínűleg Debrecenben akasztom majd szögre a korcsolyát, de meglátjuk, hogy ez mikor jön el. Bízom benne, hogy a válogatottban még sokáig számítanak rám, és a DEAC együttesét is minél tovább segíthetem

– zárta bizakodóan Hetényi Zoltán.