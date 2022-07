A csapatjátékok bajnokságaiban épp tart a nyári szünet, a sportolóknak ilyenkor van egy kis lehetőségük nyaralni, pihenni. A legtöbben gyönyörű tájakon kapcsolódnak ki ebben az időszakban, hogy feltöltődjenek a következő idény rajtja előtt. Hetényi Zoltánról, a DEAC magyar válogatott hokikapusáról azonban már régen kiderült, hogy képességeit és hozzáállását tekintve sem átlagos, legyen szó sportról, vagy akár tanulásról.

Ez utóbbi egyre hangsúlyosabb a jégkorongos életében, hiszen a vadgazdamérnöki alapszak elvégzése után már túl van az állattenyésztő mérnöki mesterképzés első félévén is a Debreceni Egyetemen.

Ezért sem meglepő, hogy a forró július közepén, reggel 8 órakor a Debreceni Egyetem Halbiológiai Laborjában várt bennünket Hete, ahol éppen 4 hetes szakmai gyakorlatát tölti. Ennek apropóján beszélt a HAON-nak az előző félévéről és arról, hogyan telt eddig a nyara. – Kifejezetten tetszik a képzés. Nem volt egyszerű, mert ahogy a ljubljanai világbajnokságról hazaértünk, véget ért a jeges idény, nálam azonban kezdődött a vizsgaidőszak. Szerencsére mind a tíz tárgyamat teljesítettem, a jegyekre sem panaszkodhatok, hiszen négyeseket és ötösöket gyűjtöttem.

A nyári szünet pedig itt telik, úgyhogy pihenésre igazán csak hétvégente jut idő, de amíg az ember fiatal, addig van lehetősége ilyesmire. Így legalább nemcsak a testemet, hanem az agyamat is edzem egy kicsit

– fogalmazott.

Terepen is dolgoznak

Hetényi Zoltán általában reggel 7 óra 45 percre érkezik meg a laborba, és a halak kietetésével megkezdődik a napja. Részt vesz a laborban a takarmányok előállításában, kellett már szín szerint aranyhalakat válogatnia, de előfordult, hogy külső terepre is mennie kellett. Ott az együttműködő partnerek halállományát ellenőrizték, lemérték a tömegüket. A DEAC hokisától megtudtuk, a vizet is megvizsgálják ilyenkor, hogy meggyőződjenek annak tápanyagtartalmáról, illetve plusz élelmet is biztosítanak az állatoknak.

A válogatott kapus elmondta, hogy továbbra is nagyon közel állnak a szívéhez a szarvasmarhák, azonban a halak is felkeltették az érdeklődését, és mivel utóbbiakkal Debrecenen belül is foglalkozhat, ezért esett rájuk a választás a szakmai gyakorlata kapcsán. – Nem beszélve arról, hogy így víz közelében vagyok, az pedig a „nyári jég” – mondta viccelődve. – Nem mondtam még le a szarvasmarhákról, de lesz még rájuk időm, és szerencsére szorgalmi időszak közben is előfordul, hogy valamelyik oktatónkkal lehetőség adódik egy-egy telepet megnézni – mondta.

Forrás: Molnár Péter

Harcsákkal kísérleteznek

Hete elárulta, hogy a mesteres szakdolgozatát is egy halakkal kapcsolatos kísérletből készül megírni, mert annyira megkedvelte őket. – Az intenzív nevelésű harcsáknál figyeljük meg azt, hogy mennyire lehetnek sűrűn egy-egy akváriumban, illetve, hogy milyen időközönként érdemes őket táplálni. Ez azért fontos, mert a harcsák hajlamosak egymást is megcsipkedni, és ezáltal fennáll az elhullás veszélye.

Azt próbáljuk kideríteni, hogy milyen etetés és tartás mellett bántják egymást a legkevésbé.

Nagyjából 600 darab kis harcsát osztunk szét több átfolyó rendszerű akváriumba, és különböző periódusonként kapnak majd enni. Nagyon bízunk benne, hogy megtaláljuk azt a módszert, ami legkedvezőbb lesz nekik. Izgatottam várom, hogy milyen végső konklúziót vonhatunk majd le az eredményekből – mondta.

A DEAC játékosa egyéni és csapatsikerek sorát gyűjtötte már be pályafutása során, ezzel együtt a laborban tevékenykedők arról számoltak be, hogy

kevés alázatosabb és szerényebb gyakornok fordult meg náluk az elmúlt időszakban.

– Próbálok itt is maximumot teljesíteni – fűzte hozzá. – Illetve sosem szégyelltem bevallani, ha valamit nem tudok, azért is jöttem ide, hogy tanuljak. Amiatt vagyok az egyetem hallgatója is, hogy minél több tudást szerezzek, és később már saját gondolatot fogalmazhassak meg egy adott témával kapcsolatban. Hála istennek, hogy anyu annak idején elvitt minket hokizni az öcsémmel, mert ezt a hozzáállást a sport nevelte belénk – mondta, majd elárulta, hogy a fiatal csapattársainak szokta javasolni, hogy jelentkezzenek az egyetemre. Példaként azokat az olimpikonokat hozza fel nekik, akik több diplomával is rendelkeznek.

Lassan kezdődik a felkészülés

Ahogy már szó volt róla, Hetényi Zoltán a vb-ről hazaérve állt neki a vizsgáknak, utána kezdődött a szakmai gyakorlat, és ha ennek vége, már kezdődik is a csapattal a felkészülés.

Nem mondom, jólesett volna egy hét, amikor valahova el tudtunk volna utazni a menyasszonyommal, ez most nem sikerült. De nagyon szívesen vagyok itt a gyakorlaton, ez már amolyan a hab a tortán a vizsgaidőszakot követően

– fogalmazott. Utána pedig már teljes erejével a hokira koncentrál majd, hiszen jönnek az edzések és a felkészülési meccsek a bajnoki rajtot megelőzően. A kapus szeretné, hogy a DEAC minél tovább meneteljen az Erste Ligában, ő maga pedig jó szezont akar produkálni, hogy ott lehessen a jövő évi A-csoportos világbajnokságon a magyar válogatottban.

Bakos Attila