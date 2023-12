A DVSC évek óta csatlakozik a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány gondozottjainak támogatásához, idén sem volt ez másképp. A klub adományait kedden délután vették át az osztályon jelenleg is kezelés alatt álló gyermekek a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekhematológiai-onkológiai részlegén. Az eseményen jelen volt többek között Debrecen polgármestere, Papp László, illetve a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány kuratórium elnöke, Kiss Csongor is. A Lokit Ike Thierry Zaengel elnök, Makray Balázs cégvezető, valamint Alekszandrosz Kiziridisz és Vajda Botond labdarúgók képviselték.

Kiss Csongor, egyetemi tanár, a DE Gyermekgyógyászati Intézet Gyermekhematológiai-Onkológiai Részleg vezetője, valamint a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány kuratórium elnöke kiemelte, nagyon hálás azért, amiért többen is a szívükön viselik a beteg gyermekek sorsát.

Hozzátette, hogy évente körülbelül 150 új beteg fordul meg náluk fekvő-, és körülbelül 1500 fő járóbetegként, közöttük évente csaknem 50 újonnan felismert leukémiás és daganatos gyermek egészségét próbálják visszaadni.

Apróság a fiatalok öröméért

Papp László polgármester először arról beszélt, hogy a kórház gyermekhematológiai-onkológiai részlegére mindig kicsit megilletődve, elszorult torokkal lép be, de a legjobbakban bízik. Elismerte, hogy az intézmény falai között hatalmas küzdelem zajlik, és örül, amiért a DVSC is támogatja a gyermekek gyógyulását.

Ez egy nemes gesztus, szeretnénk ezzel egy pici örömet, mosolyt varázsolni a gyerekek arcára. A város is igyekszik néhány kis aprósággal hozzájárulni a fiatalok gyógyulásához

Debrecen polgármestere azt is megemlítette, hogy a város már korábban is támogatta a Leukémiás Gyermekekért Alapítványt, de most, és a jövőben is igyekeznek segíteni. – Idén 5 millió forinttal járultunk hozzá egy steril szoba kialakításához, amely nagy mérföldkő lesz az intézmény gyógyító tevékenységében. Reményeink szerint jövőre már működő állapotban lesz az új létesítmény. Abban biztos vagyok, hogy itt a betegségben szenvedő fiatalok a lehető legjobb kezekben vannak. Szívemből kívánom, hogy a gyermekek és szüleik legyenek újra felhőtlenül boldogok – mondta.