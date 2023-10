A serdülő leányoknál egyéniben 67 fiatal párbajtőröző vágott neki a küzdelmeknek. A Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Sportcsarnokában a DSI Debrecen szakosztályát Sárvári Rita és Al-Hamati Jázmin képviselte. Utóbbi a 35. helyen fejezte be a versenyt, míg előbbi meg sem állt a dobogó legfelfő fokáig. Rita a 32 között Pataki Annát (AVA) győzte le 15-11-re, majd a pécsi Varga Judit ellen is sikerrel hagyta el a pástot (15-13).

A negyeddöntő volt számára a legsimább a nap folyamán, az angyalföldi Pálinkás Rékát hét tus különbséggel búcsúztatta (15-8).

A döntőbe jutásért vívott asszóban Ilyés Jázmin (Szatmárnémeti) várt rá, de ő is alulmaradt a DSI Debrecen párbajtőrözőjével szemben, 15-10-re. Már csak egy lépés hiányzott a hőn áhított aranyig, és Sárvári Rita nem is engedte ki a kezéből a lehetőséget, a fináléban 15-12-re verte az MTK-s Papp-Szilágyi Lucát – számolt be a klub oldala.