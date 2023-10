Az aranyérem mellett az Európa-bajnoki részvétel is a tét a szerdán kezdődő XIX. Rövidpályás Úszó Országos Bajnokságon. Ennek megfelelően magyar úszóklasszisok – például Kapás Boglárka, Telegdy Ádám, Németh Nándor, Kovács Benedek, Holló Balázs, Késely Anna – sora ugrik a Debreceni Sportuszoda medencéjébe a szombatig tartó ob-n. Délelőtt 9-től kezdődnek az előfutamok, délután 17 órától pedig a döntőket rendezik majd.

A szombaton befejeződő megmérettetésen 40 klub 300 versenyzője ugrik medencébe, köztük a debreceniek kedvence, a már klasszikus úszásban is sokszoros magyar bajnok Senánszky Petra.

A hajdúsági kiválóság három számban, 100m gyorson, 50 gyorson és 50 pillangón lesz érdekelt. Petra 50 gyorson abszolút favorit, hiszen 24.30-cal övé a magyar csúcs, de 100 méteren is minimum éremesélyesnek számít (itt Hosszú Katinka 52.12-vel tartja a rekordot 2016 óta).

Fekszik neki a rövidpálya

A DSI Debrecen egyik büszkesége három világkupa versenyen – Berlin, Athén és Budapest – is részt vett az elmúlt időszakban, ahol felmérhette hol is tart a nemzetközi mezőnyhöz képest.

– A nyári szünet után igen intenzív edzéseim voltak, mert szerettük volna, hogy a világkupa sorozatban már elég jó időket tudjak úszni – elevenítette fel a Haonnak Senánszky Petra. – Ez sikerült is, így októberben az a budapesti 25.2 szerintem szuper. Persze valamilyen szinten reménykedtem benne, hogy akár az A-szinthez közel is tudok majd úszni, de az elég irreális elvárás volt egy hónap felkészülés után.

Ettől függetlenül örülök neki, hogy a három állomás alatt egyre jobb időeredményeket produkáltam.

Egy kis hiányérzet azért van bennem, mert Budapesten nagyon szerettem volna ott lenni a döntőben, és mindössze négy századon múlt, hogy bekerüljek. Rosszul jött ki a fal, amit sajnáltam, mert szerintem még jobbat tudtam volna úszni. De azért voltam ott mind a három állomáson, hogy gyakoroljam azt a szituációt, amikor nagy nevekkel kell versenyezni – ecsetelte.

Bízik a szurkolásban

A DSI klasszisa örül a debreceni versenynek, mivel kizökkenti a monoton 50-es medencés felkészülésből. – Mondhatjuk, hogy fekszik nekem a rövidpálya, a víz alatti delfinemmel nincs nagy probléma, persze még lehet csiszolgatni, mert én uszonnyal tudok igazán jól delfinezni. Anélkül teljesen más a technikája a dolognak, de igen, rövid pályán, főleg a sprintszámban, elég jól megy nekem a többiekhez képest. Azért is várom, mert remélem önbizalmat fog adni. A magyar mezőnyben, mondhatjuk, még mindig kiemelkedő vagyok, de most már a nemzetközibe kell szépen betörni lassan, ez a célom, ez a vágyam. Remélem sokan kijönnek majd szurkolni nekem mert az is hozzá tud tenni a teljesítményemhez. Valószínűleg apukám is elutazik Budapestről, és a testvérem is mondta, hogy jön.

Az uszonyos úszók is általában ki szoktak jönni, bízom benne most is kiváló hangulatot varázsolnak majd nekem

– mondta Petra, aki reméli, közel fog úszni a legjobb időihez. – Most, hogy a klasszikus úszással foglalkozom, több, mint egy éve, remélem, 50 gyorson sikerül megközelíteni az országos csúcsot, 100-on pedig szeretnék versenyezni egy jót, és odaérni a dobogóra. Az 50 pillangó is tud hozzáadni a gyorsúszásomhoz, de mivel számomra ez teljesen új, egyelőre a tízenpár éves korosztályhoz hasonló a technikám. De örülök, hogy 29 évesen is tanulok valami újat. Azért bízom benne, nem úgy jövök majd ki utána a vízből, hogy nevetek saját magamon, hanem a kezdetleges technikám ellenére egy tisztességes teljesítményt csikarok ki magamból – mosolygott Senánszky Petra.

Délelőtt ingyenes

A debreceni verseny után hirdetik ki a decemberi, bukaresti rövidpályás Európa-bajnokságon induló válogatott keretet, tehát nagy a tét a résztvevők számára.

Az előfutamok ingyenesen látogathatók, míg a döntőkre belépőjegyeket kell vásárolni. A belépés 6 éves kor alatt ingyenes, amennyiben a kis gyermekek nem foglal el plusz ülőhelyet.

A Magyar Úszó Szövetség Youtube csatornáján élőben lehet majd követni az előfutamokat, a döntőket az M4 Sport közvetíti.