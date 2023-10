A vármegyei futball szeretőit váratlanul érhette, hogy nyáron hiába harcolta ki a következő szezonra is NB III.-as tagságát a HSE, mégis csupán egy osztállyal lentebb indulhattak el. A kezdeti nehézségek után remek csapatot alakítottak ki a fürdővárosban, joggal bízva az esetleges bajnoki címben.

Fontos a fejlődés

A kék-fehérek idén tíz mérkőzésből hetet megnyertek, egy döntetlen és két vereség mellett. Legutóbb például a BUSE gárdáját múlták felül 5–1-re. A hajdúszoboszlóiak sportigazgatója, Nagy Attila a Haonnak elmondta, büszkék arra, hogy fiatalos és helyi kötődésű játékosok alkotják együttesüket – Sokkoló volt, hogy vissza kellett lépni az NB III.-ból. Szabó Lászlóval karöltve a nulláról építettük fel a keretet.

Tizenkilenc hajdúszoboszlói futballistánk van, s kizárólag abban az esetben igazoltunk máshonnan, ha ők valóban erősítést jelentenek.

Az elmúlt hétvégén tíz labdarúgónk is saját nevelésű volt a kezdőben, amire nagyon büszkék vagyunk – kezdte, majd kiemelte: remek együttesek szerepelnek a vármegye I.-es bajnokságban. A sportigazgató elmondása szerint egy-két igazolással akár a harmadosztályban is megállnák helyüket. A szakember szerint a fejlődés a legfontosabb, de évek múlva komolyabb szintre is juthat a fürdővárosi csapat.

Nagy Attila bízik benne, hogy folyamatosan fejlődni fognak

Forrás: Napló-archív

Rangadó következik

A HSE vezetőségének nem lehetett egyszerű dolga a nyár folyamán, hiszen komoly újratervezést kellett végrehajtani. Nem egyszerű olyan keretet kialakítani egyik hétről a másikra, akik képesek egy célért harcolni. A fürdővárosiak eddigi teljesítménye azonban igazolja, mindenki egy hajóban evez. Bucz Bencéék a következő fordulóban az ötödik helyezett Hajdúsámsonhoz látogatnak, s céljuk egyértelmű: meg szeretnék nyerni a találkozót. – Az előző fordulóban nem volt kérdés a győzelem. Nem megbántva a BUSE-t, de a fiatalos lendületünkre nem volt ellenszerük. A hazai pálya előnyét szerencsére ki tudtuk használni.

Véleményem szerint ebben a pontvadászatban sokszor a sebesség dönti el a találkozókat. Ezt a magabiztos futballt szeretnénk átmenteni a Hajdúsámson elleni összecsapásra.

Biztos vagyok benne, hogy a vezetőedzőnk fel tudja készíteni a srácokat – mondta Nagy Attila, aki szerint a következő ellenfelük keretét is kiváló futballisták alkotják.

Végezetül Nagy Attila elmondta, minden mérkőzésen úgy lépnek pályára, hogy a lefújást követően három megszerzett ponttal hagyják el azt. A szakember továbbá hangsúlyozta, szezon végén mindenféleképpen szeretnének a dobogós helyek valamelyikén zárni.