Püspökladány LE-Földes KSE 0-0

80 néző. Vezette: Zámbó T. (Szima B., Béres K.).

Püspökladány: Eszenyi V. - Tőke T., Simon N., Danka L. (Szabó B.), Nagy B., Németh M., Dajka L. (Ugrai A.), Makula A. (Berde M.), Juhász K., Nagy V. (Mester M.), Pap L. (Elek I.). Vezetőedző: Szabó Máté.

Földes: Horváth Zs. - Rusznyák Zs., Ákos Zs. (Mester L.), Boér L. (Kelemen T.), Nedeczky Á., Károlyi N., Faragó Gy. (Vincze N.), Bodnár M., Molnár B. (Ocskó G.), Kovács M., Mester N. Vezetőedző: Bodó Lajos.

Jók: senki, ill. mindenki. Ifi: 3-1.

Szabó Máté: Hetek óta döcög a játékunk, és ma botlottunk is egy nagyon alacsony színvonalú mérkőzésen. Magasra tettük a lécet magunkkal szemben, és emiatt rosszulesik egy apró bukás is, de örülök neki, hogy hat győzelem után ilyen fájdalmasan élünk meg két elvesztett pontot, ugyanis ez azt jelenti, hogy nagyon éhesek vagyunk a sikerre. Vannak rossz napok és rossz periódusok magasabb ligákban is, nemhogy az ötödosztályban.

Bodó Lajos: Igen értékes eredményt értünk el, kár, hogy ezért csak egy pontot adnak. Büszke vagyok a csapatomra, hogy az eddig veretlen Püspökladány otthonában tudtunk pontot szerezni. Gratulálok a fiatal ellenfélnek, jó úton járnak!

Konyár-DSE-SRE Komádi 1-1 (1-1)

80 néző. Vezette: Papp J. (Boros M., Keczeli D.).

Konyár: Cseh I. - Czibere D., Csuka Zs. (Rézműves K.), Lakatos R., Tóth L. (Farkas T.), Somogyi O., Nyeste D. (Guba Zs.), Tamási G., Erdelics T. (Pintér B.), Czibere B. (Nagy L.), Lakatos G. Vezetőedző: Czibere Tibor.

Komádi: Puskás Cs. - Varga L., Pálfi N., Tóth L., Varga L., Szalai F., Seprenyi K., Pal Z., Kóti J., Szűcs J. (Puskás S.), Szentesi S. Játékosedző: Puskás Sándor.

Gól: Czibere D., ill. Pálfi N. Jók: senki, ill. mindenki. Ifi: 1-6.

Czibere Tibor: Reális az eredmény. Hozzáteszem, a mezőny legjobbja a vendégek kapusa volt. Rengeteg rossz döntést hoztak a játékosaim, de ezt jövő hétre szeretnénk kijavítani.

Puskás Sándor később nyilatkozik.

Ebesi SBKE-Blondy FC Esztár 1-1 (1-1)

70 néző. Vezette: Hajdú I. (Katona L., Pintér Á.).

Ebes: Kerekréti G. - Csorvási J., Horváth Sz., Katona I., Almási A. (Dézsi Á.), Kovács B. (Bartha G.), Andirkó I., Pál D., Szabó I. (Máté I.), Árva Cs. (Mészáros T.), Parti D. (Kovács T.). Vezetőedző: Leiter Bálint.

Esztár: Balogh I. - Mándi L., Jenei R. (Tóth D.), Sándor Sz., Makula U. (Cseke D.), Pellei E. (Balogh B.), Tóth J., Nagy P., Kaszonyi M. (Nagy P.), Rézműves T., Halász B. Vezetőedző: Vajas Vera.

Gól: Kovács B., ill. Pellei E. Jók: Andirkó I., Csorvási J., Kerekréti G., ill. senki. Ifi: 0-3.

Leiter Bálint: A mai mérkőzésen volt némi hiányérzetem, mert úgy érzem, közelebb álltunk a győzelemhez, de a hazai kapufa ezen a meccsen se volt velünk. Az első félidőben, annak ellenére, hogy vezetést szereztünk, nem a miénk volt a félidő, de a második játékrészben már több helyzetünk volt, de sajnos nem volt szerencsénk. Örüljünk az egy pontnak, megünnepeljük ezt is!

Vajas Vera: Remélem, most már mindenkinek látható ez az osztály! Nincsen tuti meccs, nincsen biztos három pont. Egy dolog fontos: megtettél mindent a sikerért?

Báránd KSE-Kabai Meteorit SE 1-7 (1-3)

80 néző. Vezette: Faragó F. (Tőkés R., Szilágyi Z.).

Báránd: Novák J. - Futó D., Szabó L., Hegedüs T., Csóka G., Orsó A., Nagy Z. (Madarász S.), Horváth I. (Jámbor L.), Filep G. Varga M., Killy Z. Vezetőedző: Fülöp András.

Kaba: Baranyi S. - Furkó L. (Fehér A.), Molnár Cs., Balogh Á. (Győri J.), Kígyós K. (Kökény R.), Kovács M., Szabó J. (Szőke Cs.), Molnár T., Tóth P. (Darányi Á.), Somogyi I., Varga B. Vezetőedző: Tóth Péter.

Gól: Orsó A., ill. Kígyós K. (2), Kovács M., Somogyi I., Varga B., Czidor R., Kökény R. Jók: senki, ill. mindenki. Ifi: 4-3.

Fülöp András: Magabiztos kubai győzelem született a mai meccsen. Ez más kávéház volt. A heti felkészülésünk egyenlő volt a mai teljesítménnyel. Jövő héten szabadnaposak leszünk, lesz időnk rendezni a sorainkat.

Tóth Péter később nyilatkozik.

A tabella 1. Püspökladány LE 7 6 1 0 25-2 19 2. Kabai Meteorit SE 7 6 0 1 29-5 18 3. Blondy FC Esztár 7 4 2 1 16-21 14 4. Nádudvari SE 7 4 0 3 34-11 12 5. NSC Nagyhegyes 7 4 0 3 16-15 12 6. DLSE 8 3 3 2 12-11 12 7. Földes KSE 7 2 2 3 27-16 8 8. Konyár-DSE 7 1 4 2 7-8 7 9. Ebesi SBKE 8 1 2 5 11-21 5 10. Báránd KSE 8 1 0 7 15-34 3 11. SRE Komádi 7 0 2 5 4-52 2

