A DVSC Schaeffler komoly erőpróba előtt állt szombaton, hiszen az Odense vendégeként léptek pályára Szilágyi Zoltánék a Bajnokok Ligájában. A meccs aligha indulhatott volna rosszabbul, komoly hátrányt szedtek össze a debreceni lányok. Ezt követően fokozatosan visszajöttek a meccsbe Füzi-Tóviziék, s a szünetre minimalizálták a különbséget. A fordulást követően nyomott a dán csapat, de a Loki is állta a sarat, s néhány perccel a vége előtt 28–27-et mutatott az eredményjelző. Az utolsó pillanatig küzdött a fehér mezes debreceni együttes, egyenlíteni azonban nem sikerült, s 33–30-ra az Odense nyerte az összecsapást.

Büszke a lányokra

A találkozót követően a Vasutas trénere, Szilágyi Zoltán a Haonnak értékelte a meccset. Kiemelte, nagyon büszke játékosaira, s reméli a Dániában szerzett tapasztalat segíti majd őket a következő meccseken. – Talán túlságosan is tiszteltük ellenfelünket az elején, de örülök, hogy idővel megtaláltuk saját játékunkat. Egyre jobbak lettek a befejezéseink, szépen visszajöttünk a meccsbe. A végjáték előtt lehetőségünk volt az egyenlítésre is, de sajnos ez nem sikerült. Ettől függetlenül a tény, hogy a világ elitjéhez tartozó csapatot is képesek vagyunk megszorongatni, nagyon büszkévé tesz – kezdte a szakember.

Lehet építkezni

A szakértők is úgy vélekedtek a Loki játékáról, hogy nagyobb rutinnal szorosabb is lehetett volna a végeredmény. Szilágyi Zoltán úgy fogalmazott, reméli, ebből a produkcióból sikerül tovább építkezni. – A legfontosabb számunkra a tapasztalatszerzés. Az első fordulóban mondhatni kötelező volt a győzelem, aztán mintha túlságosan is tiszteltük volna ellenfeleinket. Mondjuk, ha a lányoknak a kezében 20-30 Bajnokok Ligája meccsel több lett volna, lehet meglepetést okoztunk volna. Az ilyen szitukban sokat számít ez, de azt is el kell most már hinnünk, hogy a világ legjobb együttesei ellen is lehet keresnivalónk. Tudatosulni kell bennünk, hogy nekünk itt a helyünk a legjobbak között – értékelt a vezetőedző.

A tények: