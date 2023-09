Kisebb csodára lett volna szüksége a DVSC Schaefflernek Dániában szombaton az EHF női Bajnokok Ligája csoportkörének 4. fordulójában. Szilágyi Zoltán tanítványaira az az Odense várt, akik rutinosnak számítanak a nemzetközi kupaporondon, s a debreceniek ellen is ők számítottak a favoritnak. A szombaton 16 órakor kezdődő mérkőzésen nagy volt az érdeklődés, hajdúsági szurkolók is elkísérték a csapatot a skandináv túrára.

A kezdést követően rögtön magához ragadta a kezdeményezést a narancs mezes hazai csapat, amely hamar 3–0-s előnybe került. A dánok nagyon lendületesen kezdtek, a fehérben játszó Loki pedig kereste játékát. A 4. minutumban már 5–0 volt az állás. Haggerty ugyan betalált, de a játékvezetők nem adták meg a találatot. Elképesztően masszívan védekeztek a hazaiak. Semmi sem akart összejönni a DVSC-nek, Vámos lövése is a kapufán csattant. A 8. percben megtört a jég: Hámori megszerezte az első hajdúsági találatot (6–1). Kácsor Grétának is sikerült betalálnia, időközben pedig Bartulovics váltotta Catherine Gabrielt. 8–2-nél ki is kérte első idejét Szilágyi Zoltán. A hazaiak emberhátrányban is jól járatták a labdát, de a debreceniek egyre jobban védekeztek.

Nehéz dolga volt a fehér mezeseknek, a dánok akár egy passzból is képesek voltak gólt szerezni.

A legjobb formában Vámos Petra kézilabdázott, akiről a 16. percben ismét kiállítottak 2 percre egy dán játékost. Kezdte felvenni a ritmust a DVSC Schaeffler, Töpfner és Kácsor is betalált (9–5). Töpfner is remekül játszott, gyönyörű támadás végén szerzett gólt a szélről. Füzi-Tóvizi Petra is pályára lépett, s hamar be is talált. A dánok trénere nem is várt tovább, időt kért 10 perccel a szünet előtt. A kezdeti rövidzárlat után kevesen gondolták volna, hogy a 20. minutumban 11–7 lesz az állás. Az volt az ember érzése, hogy a hazaiak csak altatnak, hamar 13–8 állt az eredményjelzőn. Amikor azonban a Loki rázta meg magát, képesek voltak 4–0-s sorozatot is produkálni (13–11). A félidő végére a narancs mezeseknek jobban jött ki a lépés, mégis 17–14-el mehettek az öltözőbe a csapatok.

Egy gól is volt közte

A szünetet követően az első találatot a hazaiak szerezték, sőt a debreceniek rögtön meg is fogyatkoztak. Hasonlóan kezdődött a második félidő, mint az első, Kácsorék nem igazán találták a játékukat, de Planéta megtörte a hajdúságiak gólcsendjét, melyet kisebb videózás után meg is adtak a játékvezetők (19–15). Elképesztő jeleneteket lehetett látni, egy debreceni belemenést követően Catherine Gabriel szerzett labdát a félpályánál, majd Töpfner talált be.

Egymás után jöttek a találatok, mindkét oldalon hibákkal játszottak az együttesek. A dánok sem tudtak sokszor mit kezdeni a Loki támadásaival, érkeztek is a kétperces figyelmeztetések.

A 40. percben Gabriel büntetőt hárított, Kácsor pedig az ellentámadásból be is talált (23–20). Bátran kijelenthető, hogy a fehér mezesek szurkolói elégedettek lehettek a lányok teljesítményével. Kácsor egészen ihletett formában játszott, 11 perc alatt négy gólt is szerzett. A 44. percben Housheer kapta meg harmadik kettő percét, így ki is állították őt a játékvezetők. Mariana Costa is lehetőséget kapott, s élt is vele: a 45. minutumban csupán kettő volt a csapatok közti különbség (26–24). Az Odense edzője időt kért, lassan közeledtek a véghajrához a csapatok, a 28–25-ös állás bizakodásra adhatott okot a hajdúságiaknak. Hatalmasat küzdöttek Szilágyi Zoltán tanítványai, 10 perccel a vége előtt 28–27 volt az állás. 7. perccel a vége előtt időt kért Szilágyi Zoltán, tüzelte a lányokat. Planéta azonban az első lövést elrontotta, majd kétperces figyelmeztetést kapott szabálytalan védekezésért, a dánok pedig megszerezték a 30. góljukat. Öt minutummal a lefújás előtt 32–28-at mutatott az eredményjelző, egy-egy hiba hamar eldönthette dán oldalra a meccset.

Így is történt, s végül 33–30-ra győzött az Odense. Elégedetlen azonban senki sem lehet, hatalmasat küzdött a DVSC Schaeffler!