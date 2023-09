Szombaton 16 órakor kezdődik az Odense Handbold–DVSC Schaeffler Bajnokok Ligája-találkozó a Sydbank Arenában. A Loki ellenfele a tavalyi szezonban a második helyen végzett a dán bajnokságban, a döntőben az Esbjerg bizonyult jobbnak és lett bajnok, mutat rá a klub közleménye.

Az Odense Handboldot 2009-ben alapították, a dán bajnokságot kétszer (2021-ben és 2022-ben), a kupát egyszer (2021-ben) nyerték meg. Ez az ötödik szezonjuk a Bajnokok Ligájában, két alkalommal is eljutottak a negyeddöntőig (2018/19, illetve 2022/23), az előző szezonban a Győr ellen estek ki a legjobb négy közé jutásért vívott párharcban. Az odensei Sydbank Arena 2256 néző befogadására alkalmas, kézilabda mellett tollaslabda-mérkőzéseknek is otthont ad, emellett koncerteket és egyéb rendezvényeket is szerveznek a csarnokban.

Az Odense vezetőedzője a korábbi 149-szeres norvég válogatott kézilabdázó Ole Gustav Gjekstad, aki edzőként is letette már a névjegyét a Larvikkal és a Vipers Kristiansanddal, amellyel az előző három Bajnokok Ligája-szezont is aranyéremmel zárta.

A Larvikkal tíz, a Vipers-szel öt norvég bajnoki címet nyert, az Odense-nél ez az első szezonja. Segédedzője Mark Strandgaard, a kapusedző pedig a korábbi kiváló norvég hálóőr, Ole Erevik.

Az októberi válogatott-összetartásokra összesen tizenhárom játékos kapott meghívót, négy dán, öt holland, három norvég és egy svéd válogatottjuk van, jól jellemzi ez az együttes erejét.

Ismerős lehet a debrecenieknek a balszélső poszton szereplő Elma Halilcevic, aki az előző szezonban még a Nykobing játékosaként tört borsot a Loki kapusainak orra alá, de a holland jobbátlövő Dione Housheer, a dán irányító Mie Hojlund vagy a szintén dán kapus Althea Reinhardt neve is jól hangzik az európai kézilabdában. A hazai pontvadászatban négy magabiztos győzelemmel indították a szezont, a legszorosabb mérkőzésükön is hét góllal nyertek, míg a BL-ben a CSM Bukarest elleni vereség után kiütötték a Buducsnosztot, méghozzá Podgoricában, s nyerek a Brest otthonában.