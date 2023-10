Több lokista is szerephez jutott a különböző válogatottakban az elmúlt napokban: amint azt a klub honlapján írják, a DVSC játékosai közül a válogatott-mérkőzések időszakában Stefan Loncsar a Libanon ellen 3–2-re megnyert felkészülési mérkőzésen a 65. percben lépett pályára a montenegrói nemzeti együttesben, míg a szerbek elleni, 3–1 arányban elveszített Eb-selejtezőn nem kapott szerepet.

Az U21-es magyar nemzeti együttesben Baranyai Nimród a Skóciában elszenvedett 3–1-es Eb-selejtezős vereség alkalmával nem lépett pályára, és a belgák elleni hazai találkozón (0–1) sem jutott lehetőséghez.

U19-es nemzeti csapatunk Lettországban Eb-kvalifikációs csoportkört játszott: a házigazdák elleni 1–1-es mérkőzésen a Loki fiatalja, Cibla Flórián a 85. percben állt be, míg a Gibraltár elleni 6–0-ás összecsapást végigjátszotta. Cibla a norvégok ellen (1–2) is pályára lépett, az 54. perctől volt a gyepen. A továbbjutásról végül kevéssel lemaradó válogatott keret tagja volt Erdélyi Benedek kapus is.