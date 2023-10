Rangadót vív a labdarúgó harmadosztály Északkeleti csoportjának hétvégi fordulójában a Debreceni Egyetem csapata, Urbin Péter tanítványai vasárnap 15 órától az első helyezett Putnokkal játszanak a Dóczy utcai Sportcampuson. A Debrecen legutóbb 4–1-re nyert a DVTK II. vendégeként, míg a putnokiak otthon értek el 1–1-es döntetlent a Kisvárda második gárdájával szemben.

– Biztos, hogy nem lesz olyan könnyű dolgunk vasárnap, mint volt az első félidőben Diósgyőrben, mert a Putnok nagyon jó csapat – nyilatkozta a DEAC honlapjának Jankelic Iván. – Állításomat mi sem bizonyítja jobban, hogy még veretlenek a bajnokságban.

Azonban a futballban semmi sem elképzelhetetlen, természetesen győzelemre törekszünk ezúttal is. Fizikálisan erősek a vendégek, ugyanakkor játszani is tudják a futball, több olyan gólt is szereztek korábban, amelyek előtt sakk-matt helyzetet dolgoztak ki.

A kiváló befejező csatáruk, Boros Gábor 15 találattal vezeti a góllövőlistát, ez önmagáért beszél. Nyilván rajta kívül is vannak remek labdarúgóik – fogalmazott a hátvéd.

A legjobb játék kell

Ivánt nem lepte meg, hogy ebben a szezonban ilyen jól teljesít a Putnok FC. – A legutóbbi idényben másodikok lettek, és már akkor érezhető volt bennünk a potenciál a bajnoki címet tekintve. Persze, akkor ott volt a mezőnyben a BVSC, aki még náluk is jobb volt. Ahhoz, hogy itthon tartsuk a három pontot, a legjobb játékunkat kell nyújtanunk. Elemeztük az ellenfelet, ők is támadó szellemű szélső védőkkel futballoznak, ezért mögöttük is nyílhatnak területek. Ki kell használnunk ezeket, és a ziccereinket kíméletlenül be kell lőnünk, mint például legutóbb a DVTK ellen – mondta Jankelic.