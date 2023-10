Matyóföld felé vette az irányt vasárnap reggel a DEAC U11-es, U10-es és U9-es csapata. Rőth András, Szabó János és Molnár Bálint tanítványai a Nyíregyháza, a Mezőkövesd és a DVSC LA alakulataival mérték össze erejüket a Mezőkövesd Zsóry Edzőközpontban – írta a deac.hu.

Eredményes nap

Egy pazar létesítményben idei 4. Bozsik-tornánkon vett részt vasárnap a DEAC. Az egynapos megmérettetésen az ellenfelekkel kék-két alkalommal csaptak össze. A Nyíregyháza ellen mindkét mérkőzésen a debreceniek domináltak, ez pedig a második párharcban már a gólok számában is megmutatkozott. A következő két találkozón igyekeztek kombinatívan futballozni, inkább mi irányítottunk, ám az elsőn egy ki-ki meccset vívtak a Mezőkövesddel, a másodikon viszont abszolút felülmúlták ellenfelüket. A nap végén a DVSC akadémistái jobbnak bizonyultak, megérdemelten nyerték meg mindkét párharcot. – Összességében elégedett vagyok a gyerekek teljesítményével, a tehetségközpontok ellen mi irányítottunk, kombinatívak voltunk, kiemelném a passzjátékunkat, a kiemelt akadémia pedig más szintet képvisel. Gyorsan hozzáteszem, ennek így is kell lennie. Amiben előre kell lépnünk, az a megjátszhatóság és a labda nélküli mozgások. Gratulálok Kecskés Patriknak, aki jó helyzetkihasználásának köszönhetően különdíjban részesült. A csapat többi tagjának is jár a gratuláció, a szülőknek pedig köszönjük a biztatást – értékelte a tornát Molnár Bálint.

Van hiányérzet

Ismét egy olyan Bozsik-tornán szerepeltek a DEAC-osok, amelyen minden csapattal kétszer mérkőzhettek meg egy adott napon – Az első körben szinte semmit nem kaptam vissza abból, amit az elmúlt hetekben gyakoroltunk. A területhasználatunk csapnivaló volt a labdabirtoklás, valamint a labdaszerzés esetében is. Mindezeket tetéztük a nem megfelelő hozzáállással, amit a párharcok döntő többségének elvesztésével járt együtt. A második körben már összekapták magukat a gyerekek és jobban néztünk ki jóval, de a játékunk minősége még így is elmaradt az elvárhatóhoz képest – fogalmazott a csapat mestere, Szabó János.