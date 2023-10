Szombat reggel a főváros felé vette az irányt Dobos Attila csapata, ugyanis ezen a játéknapon a Soroksár otthonában léptek pályára. Míg a debreceniek a 10., addig a sárga-feketék az 5. helyről várhatták a párharcot – írta a deac.hu.

A hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, az 5. percben egy szélről érkező beadást sikerült gólra váltaniuk. A Dobos-tanítványok próbálták ugyan minél hamarabb ledolgozni hátrányukat, de a támadásokból hiányzott az átütő erő. Nem hogy az egalizálás nem jött össze, a 39. minutumban megduplázta előnyét a Soroksár, így megnyugtató előnnyel mehettek szünetre.

A pihenő alatt Dobos Attila alaposan átalakította a csapatot, mind a hat mezőnyjátékost becserélte. A folytatásban jobban is futballoztak a debreceniek, többször is eljutottak a hazai kapu elé, ha pontosabbak a befejezések, akár az egyenlítés is összejöhetett volna. A helyzetek kimaradtak, míg a másik oldalon büntetőből ismét betaláltak a hazaiak, majd a mérkőzés hajrájában újabb találatot jegyezhettek, így végül 4–0-ra megnyerték a találkozót.

A tények: