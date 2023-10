MLSZ Regionális U16 Kiemelt Kelet 6. forduló

Tarpa–DEAC: 2–4 (1–1)

DEAC: Lós – Papp G., Balogh (Csubák 61’), Szabó Z. (Puskás 55’), Tar, Majtényi (Szabó Cs. 72’), Balmaz, Miskolci, Molnár, Pelyvás-Ferenczik (Csalánosi 72’), Kis K. (Hatvani 61’)

Megbízott edző: Takács Tamás

Gólszerzők: Balogh 44’, Csubák 65’, 75’, Puskás 68’

Takács Tamás: Az első félidőben is jól játszottunk, de hátrányba kerültünk, viszont szünet előtt sikerült egyenlítenünk. A pihenő alatt mondtam a srácoknak, nálunk a lélektani előny és ezt ki is használhatjuk. Fordulás után nem csak jól, hanem eredményesen is futballoztunk, ráadásul emberelőnybe kerültünk, helyzeteinkből hármat értékesítve megnyertük a mérkőzést. A sikerből mindenki kivette a részét, a cserék is jól szálltak be, megérdemelten gyűjtöttük be a három pontot. Gratulálok a srácoknak, köszönet a szülőknek a szurkolásért.