A DEAC U14-es csapata az első félidőben partiban volt a Monorral, de szünet után megfogyatkoztak létszámban, ez pedig meg is pecsételte a sorsukat – írta a deac.hu.

Előző héten átszakadt a gát, megszerezte első bajnoki győzelmét Balla Imre alakulata. A hét utolsó napján riválisát, a Monort fogadták, s abban bíztak, hogy kellő önbizalommal felvértezve sikerrel veszik majd a következő akadályt is.

Az első félidőben kiegyenlített volt a játék, mindkét fél próbálta érvényre juttatni akaratát, de nem találtak egymáson fogást a csapatok. A 15. percben viszont rögzített játékhelyzetből megszerezte a vezetést a Monor. A DEAC a folytatásban nem csak ledolgozhatta volna hátrányát, hanem meg is fordíthatta volna a meccset, ám a helyzeteket nem sikerült értékesíteni. A második félidő sem indult jól debreceni szempontból, a 45. percben megduplázódott a hátrányuk. A helyzetet tovább nehezítette, hogy az 59. minutumban Nagy Márkó a kiállítás sorsára jutott. A DEAC gondjait tetézte egy sérülés, mivel pedig már nem volt cserelehetőség, kettős emberhátrányba is kerültek. Ezt az előnyt ki is használták a kék-fehérek, a mérkőzés hajrájában kétszer is bevették a kaput és bezsebelték a pontokat.

A tények: