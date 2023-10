Két idegenbeli vereség után végre a Debreceni Jégcsarnokban lépett pályára a DEAC a jégkorong Erste Liga 2023/2024-es szezonjának alapszakaszában – írta a deac.hu.

A DEAC ezúttal nem Hetényi Zoltánnal, hanem Gönczi Lajossal kezdett a kapuban. Még három perce sem tartott a találkozó, amikor megszerezték a vezetést a vendégek Orban jóvoltából, aki meglehetősen simán lőhetett kapura. Nem sokkal később Rivera ziccere maradt ki a másik oldalon, azaz éledezni kezdett a Debrecen. Sajnos a Gyergyót ez nem hatotta meg, és Orban ismét beköszönt 6:57-nél. Tíz perc elteltével már hárommal mentek, ugyanis Bodó is gólt ütött. Ezt követően Gönczi helyett Hetényi érkezett a kapuba. A cívisek az adódó lehetőségeiket rendre kihagyták, azonban 7:03-nál megtört a jég, Raymond Brice lőtt a hálóba. A vendégek válasza nyomán Hetényinek kellett kétszer is hárítania. Két perccel a vége előtt Szmirnov és ellenfele kezdett óriási bunyóba, alig lehetett szétválasztani a játékosokat. Egyikük sem kerülhette el a kiállítást, sőt a Gyergyónak még plusz egy kétperces büntetés is járt.

Kijött a rutin

A fordulás után Mihalik András lőtt kevéssel mellé közelről, majd a gyergyói hálóőr spárgázva védett, ám sajnos kibekkelték az emberhátrányt a fehér mezesek. Nem sokkal később a hajdúsági Vasziljev erős löketét hárította Rinne. A játékrész első felében jóval veszélyesebbek voltak a házigazdák, de olykor Hetényi Zolinak is nagyot kellett tornáznia a kapu előtt. Nyolc perccel a harmad vége előtt elcsorgott a vendégek gólvonala előtt a korong. Nyomott a DEAC, levegőben lógott az újabb találata, ám ebben a 20 percben nem született gól. Az utolsó etap elejét a Gyergyó nyomta meg, mégis a DEAC ütött gólt: 17:52-nél járt az óra, amikor Niks Krollis betalált. Ezt követően ismét Hetényinek akadt munkája, de szerencsére érintetlen maradt a hálója. Tartott mindez az ötödik percig, amikor Haaranen növelte a Gyergyói HK előnyét, holott egyenlítésre áhítoztunk. Többször is szépíthettünk volna, de vagy a kapus védett bravúrral, vagy pontatlanul céloztak a játékosok. Sajnos egyre inkább fogyott az idő, ám hiába gyakorolt nyomást ellenfelére a DEAC. 3:24-nél végre siker koronázta a hazaiak igyekezetét, Anton Vasziljev ütött gólt! Levitte Hetényit a hazai gárda, amit a Gyergyó használt ki két perccel a vége előtt, az üres kapuba Sylvestre ütötte be a korongot, majd a vége előtt ugyanezt megismételte, 3–6 lett a vége.

A tények