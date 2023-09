A DEAC kosárlabdacsapatának fanatikusainak már ismerősen csenghet Ságodi Róbert neve. A tehetséges kosaras Hódmezővásárhelyről került Debrecenbe 16 évesen. Elmondása szerint hatalmas lépés volt, amikor a cívisvárosba költözött. A fiatal sportoló esetében azonban nem volt teljesen egyértelmű kezdetben, hogy futballpálya vagy a kosárparketta lesz az „otthona”, de nem bánta meg döntését. – Általános iskolában még futballista akartam lenni, de a sulimban kötelező volt a kosárlabda testnevelés órákon. A barátaim kosaraztak, így engem is beszippantott. Úgy vélem, kicsi korban nagy jelentősége van annak, hogy a cimborák mit választanak. Végül a kosár mellett tettem le a voksomat, s hamar mérföldkőhöz érkeztem a debreceni ajánlattal.

Az első komoly döntésem az volt, amikor 16 évesen a hajdúságba tettem át székhelyemet, azóta csodálatos három esztendőt tudhatok magam mögött. Szerencsére sikerült felkerülni az első keretbe, a felkészülést pedig most először csináltam végig Andjelko Mandics csapatánál, úgy érzem, jól is sikerült.

Eleinte féltem ettől a kalandtól, de a lehető legjobban cselekedtem, amikor a fekete-fehérekhez szerződtem – mondta, s kiemelte, otthonosan érzi magát Debrecenben.

A válogatottban is bemutatkozott

Ságodi Róbert immár három éve bontogatja szárnyait a DEAC-nál, több szakemberrel is dolgozott, s fiatal kora ellenére rengeteg tapasztalatot szerzett már. Ilyen rövid idő elteltével a korosztályos nemzeti csapat trénere, Váradi Kornél is felfigyelt rá, s a debreceni rendezésű világbajnokságon is szerepet kapott. A kosaras a Haonnak elmondta, nagyon korán került a felnőttek közé, de voltak olyan társai, akik sokat segítettek neki a beilleszkedésben. – Már az első évemben is tréningezhettem néhány alkalommal a felnőttekkel. Azok az edzések nagyon meghatározóak voltak a karrieremben.

Amikor először pályára léptem a nagy csapatban, izgultam, de szerencsére megszoktam ezt a nyomást. Akkoriban és most is remek volt a csapategység, mindenki segített a beilleszkedésben. Nagyon gyorsan történtek az elmúlt időben körülöttem a dolgok, hála Istennek a korosztályos nemzeti csapatban is szerepelhettem.

Fantasztikus érzés a himnuszt énekelni a meccsek előtt, ezekért a pillanatokért éri meg sportolni. A következő időszakban pedig minden erőmmel azon leszek, hogy segítsem a klubom – fogalmazott, majd kiemelte: remekül sikerült a debreceni csapat felkészülése, de csak meccsről meccsre koncentrálnak, s reméli, szezon végén sikerül bekerülni a legjobb négybe.

