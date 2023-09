Egy nappal a Szolnok elleni edzőmérkőzés után Szegeden folytatta a felkészülést a DEAC kosárlabdacsapata. Az Olajbányász elleni találkozó első perceiben megsérülő Mócsán Bálint nem állt Andjelko Mandics rendelkezésére, a csapatkapitány már pénteken visszatért Debrecenbe, ahol további vizsgálatok várnak rá. Az ezúttal is perclimiten lévő Buljevics most is ott volt a kezdőben, ahogy Edwin, Neuwirth, Drenovac és Williamson is – írják a klubhonlapon.

A végjátékra eldőlt a győztes kiléte

Jól indult a találkozó a fehér-feketék számára, s bár sokáig fej-fej mellett haladtak a házigazdákkal, az első tíz perc végére az ötletes támadójátéknak köszönhetően végül hét pontos fórra tettek szert. A szakmai stáb a hiányzók miatt szűkebb rotációval volt kénytelen dolgozni, de ennek ellenére folyamatosan növelték előnyüket Neuwirth Bencéék, a második negyed közepén már kétszámjegyű különbséget is mutatott az eredményjelző. Várható volt, hogy előbb-utóbb kiütközik a fáradtság, mely a nagyszünethez közeledve következett be, de négy pontot így is sikerült megtartani az előnyből (37-41).

A fordulás után hamar egyenlített a Szeged, melyet nem hagyott annyiban a DEAC, így végig kiegyenlített játék folyt a pályán. A záró felvonás így döntetlenről indult, ám ekkor végérvényesen kiütközött a frissességbeli különbség, a Szedeák átrohant a cívisvárosiakon, így a végjátékra eldőlt a győztes kiléte. A kevesebb, mint két hét múlva esedékes bajnoki rajtig még egy edzőmérkőzést vív a Debreceni Egyetem, jövőhéten az Alba Fehérvár vendégei lesznek Andjelko Mandics tanítványai.