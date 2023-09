A DEAC kosárlabda női szakosztályának szakmai vezetője, Kiss Gabriella nyilatkozott a klub honlapjának, többek között szó volt a személyi változásokról, illetve a sportszakmai célkitűzésekről a 2023/2024-es szezonra.

Kiderült, a szakmai stábban több, a debreceni kosárlabdában ismert személy kap újra szerepet az új idényben.

– A legkisebbeknél Máthé Katalin tért vissza néhány év kihagyás után az egyesületi szintre, még a nagyobb korosztályoknál Walke Károly, aki több évtizede a városi és a hajdú-bihari kosárlabda jelentős alakja, az U16-os korosztályt vezeti majd. A felnőtt csapat vezetőedzője, Mezei Dóra lett, aki eddig játékosként segítette a csapatot, munkáját Vasas Orsolya a lány U18-as csapat edzője támogatja idén. Jómagam pedig az U14-es korosztály edzője lettem. Ahogy látni, az új edzők mind ezer szállal kötődnek a városhoz, a debreceni kosárlabdához, ezáltal az elköteleződöttségük megkérdőjelezhetetlen – részletezte Kiss Gabriella.

Egységes munka folyik

Hivatalosan DEAC mezben az U14, U16, U18, női NBI/B és a MEFOB csapat játszik, az U12, U11, U9-es korosztályok az egyesület együttműködő partnerszervezetében, a Cívis Kosárlabda Klubban versenyeznek majd. – Az elmúlt hónapok a szokott rendben zajlottak, az új edzői stábok júniusban megismerkedtek a csapatokkal, a kisebbek pedig nyári táborral zártak. Sokan a központi táborban a Kossuth Gimnáziumban, de a TK-s lányok Szarvasra, Kecsu 'bá lány együttese pedig a Balatonra utazott összetartásra.

Augusztus eleje óta már az új szezon edzései mennek, a csapatok magas edzésszámmal, felkészülési találkozókkal és csapatépítőkkel készülnek a szezon megmérettetéseire. Nagyon jó és egységes munka folyik az utánpótlás-nevelésben. Az edzők jól kommunikálnak egymással, egy felfogás alapján dolgoznak, így rendkívül eredményesek tudnak lenni a csapataiknál.

Ezen közös munka sikere lehetőséget ad a lányoknak, hogy be tudjanak majd épülni az NBI/B-s alakulatba. Ezt nagyban segíti – gimnáziumot követően – Debrecenben a sokoldalú továbbtanulási lehetőség is – ecsetelte a szakmai vezető.

A jövő csapatát építik

Kiss Gabriella elmonda, mindenképpen szeretnék elérni a szakosztályban kosarazó lányok számának növekedését a magasabb korosztályokban is. – Szerencsére elmondható, hogy a fiatalabbak között is egyre több lány kosarazik, így várhatóan az U11, U12 és U14-es vonalon is stabilan két csapattal lehet majd versenyezni, ami kellő alapot adhat a magasabb korcsoportokban is a csapatlétszámok növelésére.

Eredményességi célokat nem fogalmaztunk meg, szeretnénk minden korosztályban minél többet fejlődni, a velünk azonos kategóriába tartozó klubokkal felvenni a versenyt, és lehetőség szerint dominálni. Felnőtt csapatunk pedig nagyon fiatal lesz, ahogy az edzői stáb is, itt is a jövő csapatát építjük, és bízunk benne, hogy a folyamatos tapasztalatszerzés révén tehetségüket kamatoztatva egyre jobbá és eredményesebbé válnak majd a bajnokságban.