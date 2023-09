A DEAC női futsalcsapata az NB I. negyedik fordulójában a Dunaújváros otthonában vizitál, a találkozó vasárnap 17 órakor kezdődik – írta a deac.hu.

Quirikó Vivien tanítványai három meccs után makulátlan mérleggel rendelkeznek, ezzel szemben az újonc eddig mindkét mérkőzését elveszítette. A papírforma alapján valószínűleg a DEAC remek sorozata a hétvégén sem szakad meg. – Mindenképpen be akarjuk gyűjteni a három pontot, bár nem becsüljük le az ellenfelünket. Arra készülünk, hogy már az elején magunkhoz ragadjuk a kezdeményezést. Bízom benne, hogy a helyzeteinket ezúttal is jó arányban váltjuk gólra. A kiváló rajt igazi csapatmunka eredménye, ugyanis mindenki kivette a részét a sikerekből. A diadalok ellenére nem kényelmesedtünk el, ettől is jobb teljesítményt szeretnénk nyújtani – hangsúlyozta Hardon Rita.

A 17 éves tehetség az előző héten a Csepel elleni gólgála során (16–0 lett a végeredmény) kétszer beköszönt. Fontos mérföldkő ez az ifjú játékos életében, mivel az NB I-ben ezt megelőzően még nem volt eredményes. – A találkozó előtt azt éreztem, hogy bennem van a gól. Az első félidőben elhibáztam egy nagy helyzetet, de a vezetőedző azt kérte, hogy tegyem túl magam ezen. Azzal, hogy megszereztem az első találatomat az élvonalban, lekerült rólam egy kisebb teher – zárta mondandóját Hardon Rita.