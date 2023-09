Vietnámban vett részt összetartáson a magyar férfi futsalválogatott az elmúlt napokban. Sergio Mullor Cabrera szövetségi kapitány három játékosnak küldött meghívót az MVFC Berettyóújfaluból, Nagy Kevin, Rábl János és Nagy István is ott lehetett a legjobbak között. Az edzések mellett két felkészülési találkozót is vívott a nemzeti együttes, az első összecsapás 1–1-es döntetlennel zárult a vietnámiak ellen, Ho Si Minh-városban, a mieink találatát Dróth Zoltán szerezte.

A második meccsen, múlt vasárnap 4–1-re győztek a magyarok, akik közül két újfalui is eredményes tudott lenni, Rábl és Nagy Kevin is gólt szerzett a házigazdák vb-selejtezőre készülő válogatottjával szemben.

Még sok munka vár rájuk

– Elégedett vagyok a védekezésünkkel, hasonlóan stabilan játszottunk, mint az első meccsen, de talán még többször sikerült labdát szereznünk az ellenfél térfele előtt, amiből több nagy helyzetet is kidolgoztunk. Támadójátékban is léptünk előre, ezt a négy gólunk is mutatja, de tovább fogunk dolgozni azon, hogy még hatékonyabb legyen a játékunk. Még sok munka vár ránk az első tétmérkőzésekig, de a legfontosabb, hogy jó úton indultunk el, ezt szeretnénk folytatni a következő időszakban is – mondta a második mérkőzés után Sergio Mullor Cabrera szövetségi kapitány mlsz.hu-nak.