A vezető az U18-as tornát illetően elmondta, a magyarok sorsolása mindkét nemnél szerencsétlenül alakult, a halálcsoportba kerültek a fiúk és a lányok is, ennek ellenére kitettek magukért, és szépen helytálltak. – Külön öröm, hogy a Lekli József és Halmai Norbert vezette fiú együttesben szerepet kapott a DEAC Kosárlabda Akadémia kiválósága, Varga Ferenc is. Nem mellesleg pedig a trénerek is debreceni kötődésűek, ami szintén nagy szó – emelte ki.