Nem úgy indult a szezon, ahogy arra számítottak a DEAC fiataljai. Az első két fordulóban nem szerzett pontot Dobos Attila együttese. A debreceniek elszántan készülődtek a héten, szerették volna bizonyítani, jobbak, mint az eredmények mutatják. Erre vasárnap nyílt lehetőség, mely játéknapon a szintén nyeretlen Miskolc otthonába látogattak – írta a deac.hu.

Nagy elánnal vetették magukat a küzdelembe a Dobos-tanítványok, próbáltak kombinatívan futballozni, de be-be csúsztak hibák, kissé akadozott a gépezet. A házigazdák egyszerű focit játszottak, hosszú indításokkal operáltak. Mindkét oldalon adódtak lehetőségek, végül a zöld-fehérek örülhettek, ugyanis hibáztak hátul a debreceniek, s hátrányba kerültek a 35. percben.

Sikerült nyerni

A fordulás után is a hajdúságiak játszották a focit, a Miskolc továbbra is csak ívelgetett, de a debreceni védelem stabilan állt a lábán. A cívisvárosiak trénere a 60. percben frissített csapatán, ez javulást is hozott a játékban, levegőben lógott az egyenlítő találat. A 70. minutumban a csereként pályára lépő Incze Dénes fordult le védőjéről és vette be a hazai kaput. A zöld-fehérek már elhitték, legalább az egyik pontot otthon tarthatják, de a 87. percben Ujvári Zsombor szögletét a középen érkező Juhász Nándor gólra váltotta, ennek köszönhetően pedig megszületett a DEAC csapatának első győzelme.

A tények: