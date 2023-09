Az új szezon előtt Serra Bendegúzzal, a DSI Debrecen vívóinak szakosztályvezetővel beszélgetett a klub honlapja, melyet változtatás nélkül közlünk.



Nosztalgiázzunk egy kicsit, hogy telt a nyár a vívóteremben?

Egy nagyon intenzív és sikeres évet követően, ahol többek között világbajnoki, Európa-bajnoki és magyar bajnoki címeket ünnepelhettünk kijárt a pihenés. Viszont a 2023-2024-es szezon a nyakunkon, ezért augusztustól ismét bele csaptunk a munkába.

Csupa lelkes fiatal érkezett vissza a szünidőről?

Igen. Nagy elánnal végezték a fizikai és a technikai alapozást. Jó volt látni, hogy a szabadidejüket feláldozva nagy lelkesedéssel dolgoztak

Sok sportágban nagy figyelmet kap az átigazolási időszak. Ezen a téren mi a helyzet a szakosztálynál, volt-e valami változás?

Nálunk is hasonlóan volt némi mozgás. Egy sportoló a Budapesti Honvédnál folytatja a pályafutását. Illetve a klubbal szorosan együttműködő Békessy Béla Vívóklubtól átvettünk több igen sikeres fiatal sportolót, köztük a kétszeres egyéni magyar bajnoki ezüstérmes Sárvári Ritát.

Új szezon, új remények?

A tavalyi gárda gerince korosztályt váltott. Most már a junior korosztályban kell megállni a helyüket. Bizakodásra ad okot, hogy az előválogatók alapján első évesként ketten is a junior válogatott keretbe kerültek. Nagy Blanka pedig a junior ranglista második helyén áll. A kicsiknél a cél az építkezés. Ők most lépnek ki a nemzetközi mezőnybe, úgyhogy igen izgalmas lesz számukra ez az év.

Így is, ezekkel az eredményekkel is lehet már most motiválni a többi vívót?

Minden sportolónk a képzettségi szintjüknek megfelelő egyedi fejlesztési és versenyzési tervvel rendelkezik. Fontosnak tartjuk, hogy elérhető, reális célokat tűzzünk ki.

Sűrű a versenynaptár?

Két hét múlva kezdődnek a versenyek, onnantól karácsonyig nincs megállás.

Akkor a vívók nem panaszkodnak, hogy nincs elég versenyzési lehetőség…

Idén, a pandémiát és az energiaválságot követően úgy tűnik rendeződnek a viszonyok. A jelen versenynaptár lehetőséget teremt mindenki számára, hogy egy ideális versenyprogram szolgálja a fejlődését.

Szezonkezdés ide, vagy oda, továbbra is lehet csatlakozni a szakosztályhoz?

Folyamatos a tagfelvétel. A legkisebb óvodás korosztálytól egészen a szenior korosztályokig minden érdeklődő megtalálja a számítását nálunk.