Úgy érzem, hogy nagyon jó összhang alakult ki közöttünk, ezért az edzéseken és a versenyeken is sokat segít, ha ő ott van. Nagyon sajnáltam, hogy a koronavírusos korlátozások miatt ő nem jöhetett az olimpiára. Remélem, ha most is kijutunk, akkor jövőre ott lesz velünk