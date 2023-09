Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, Szabó Charlie csak azért utazott Ausztráliából Magyarországra, hogy lássa élőben futballozni Dzsudzsák Balázst. A rajongó néhány héttel ezelőtt a Haonnak elmondta, nagy vágya teljesülne, ha személyesen találkozhatna a debreceni ikonnal. Az elmúlt hetekben erre nem sok esélye volt, hiszen előbb a Diósgyőr, majd a Paks vendégei voltak a piros-fehérek. Azonban a hétvégén hazai környezetben fogadja a Vasutas az Újpestet, így az utazás sem akadályozta a találkozót.

Megtiszteltetésnek érzi

A nagy találkozásra nem is kellett sokat várnia a szurkolónak, hiszen Dzsudzsák Balázs ismét bizonyította emberi oldalát: a DVSC kapitánya és a klub közösen meghívta Szabó Charlie-t a pallagi edzőközpontba, ahol vendégül látták a lelkes rajongót. Érzelmes pillanatokból nem volt hiány, látszódott a meghatottság az arcokon. Balázs nem érkezett üres kézzel, egy dedikált mezt és egy szintén aláírt pólót ajándékozott az ausztrál fanatikusnak, majd néhány szót is tudtak váltani. A felejthetetlen percek után Dzsudzsák Balázs a Haonnak elmondta, hatalmas megtiszteltetés a karrierjére nézve, hogy még Ausztráliában is ismerik a nevét.

Az aláírás nem maradhatott el

– Hihetetlen érzés. Nagyon értékelem, ha valaki ilyen gesztusokat gyakorol felém. Nagyon hálás vagyok, ha egy ember így vélekedik a pályafutásomról. Bevallom, amikor először hallottam, azt hittem, kamu, de amint beszéltem a sajtósokkal, tudtam, hogy igaz. Egészen elképesztő, hogy egy szurkoló képes 15 ezer kilométert utazni csak azért, hogy lásson. Charlie-nak konkrétan semmilyen szintű debreceni kötődése nincs, így még inkább elismerő ez az egész. Látni rajta azt a gyermeki rajongást, amire azt szoktuk mondani, hogy már ezért megéri sportolni – mondta a csapatkapitány, aki kiemelte: eddig is volt rajtuk nyomás az Újpest ellen, de immár Charlie-nak is szeretne bizonyítani.

Így fest egy igazán boldog szurkoló

Sosem felejti

Látszódott az öröm Szabó Charlie-n, hiszen igazi ereklyét kapott a legendás futballistától, ráadásul teljesült az álma: találkozhatott Dzsudzsák Balázzsal. A szurkoló a nagy pillanat után meghatódva nyilatkozott portálunknak, amelyben elmondta, sosem gondolta volna, hogy ilyen ajándékkal térhet majd haza, plusz a relikviát maga a válogatottsági-rekorder adja majd át neki. – Nem tudom szavakba önteni azt, amit érzek jelenleg. Elképesztő, hogy egy ilyen futballista időt szánt rám és meglepett. El sem hiszem, hogy kaptam tőle egy dedikált válogatott mezt és tudtam vele beszélgetni 10 percet. Pont az ilyen tényezők miatt mondom, hogy Balázs több, mint futballista. Mindig hangoztatom, hogy az ilyen gesztusok is kellenek ahhoz, hogy valaki példakép legyen. Nagyon elérzékenyültem, életem egyik legszebb napján vagyok túl, erre mindig emlékezni fogok – mondta a könnyeivel küszködő Szabó Charlie.

Szabó Charlie végezetül elmondta, alig várja a DVSC szombati bajnoki meccsét, amelyet a helyszínen tekint majd meg, és természetesen a hazaiak sikeréért fog szorítani.