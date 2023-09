– A klubunk is fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást, ennek egyik remek példája, hogy örökbe fogadjuk a vörös pandákat. A Nagyerdei Kultúrparkkal egyébként is baráti a viszonyunk, van több közös projektünk, nagy öröm számunkra, hogy a jövőben jobbá tehetjük a pandák életét. Ez a különleges faj igazán illő választás a csapat számára, nemcsak jellegzetes piros-fehér színe, hanem macskaügyessége miatt is – mondta Makray Balázs, a DVSC cégvezetője.

A beszédek után dr. Nagy Gergely Sándor egy, az örökbefogadásról tanúskodó táblát adott át Makray Balázsnak. Egy Mei feliratú mez is előkerült, melyet a későbbiekben a csapat tagjai aláírásukkal látnak majd el, és egy aukció keretén belül talál majd gazdára.