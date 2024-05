A debreceni Nagyerdőn lévő ház akár két generációnak is remekül funkcionálhat, de befektetésnek is tökéletes lehet, mivel a méreteiből és kialakításánál fogva két lakássá is alakítható.

A Nagyerdő szélén épült ingatlan kívülről

Forrás: Ingatlanbazár

Klimatizált, hangszigetelt otthon a Nagyerdő peremén

„Debrecen legszebb részén, a Nagyerdő szélén, EGYEDI CSALÁDI HÁZ ELADÓ!

Akár kétgenerációs ingatlanként is remekül funkcionál, valamint befektetőknek is kiváló lehetőségeket nyújt.

Az ingatlan adatai:

9 szoba (parketta)

2 nappali (40nm és 67 nm) (parketta)

konyha étkező egyben (kerámia)

3 fürdőszoba

tároló

dupla garázs (36 nm) elektromos kapuval

hő- és hangszigetelés

körbenapozott

klimatizált

5 m-es előkert

3-3 m-es oldalkert

nagy fedett terasz

kerti szalonnasütő

fúrott kút

igényesen kialakított, szépen karbantartott lakás!

Ilyen ágyban nem lehet gond az alvással

Forrás: Ingatlanbazár

Az épület méreteiből és kialakításából adódóan két lakássá alakítható! A ház alapozása csömöszölt beton sávalapozás, 2 rtg talajnedvesség elleni szigetelés, a felmenő falai HB30-as hőszigetelő tulajdonságú téglából épültek, Isolith hőszigeteléssel elátott, a födéme monolit, tetőfedése Bramach cserépfedés. A lakás fűtése gázfűtéssel megoldott, ami a két szinten külön-külön kialakításra került, emiatt alkalmas önálló lakások átépítésére is. A főzés elektromos tűzhelyen, a használati melegvíztermelés gázboylerrel történik. Az emeleti szint egyik szobájában (37 nm) minden bekötésre került, hogy konyhává alakítható legyen. Az épület külső megjelenése a fehérre pácolt nyílászáró és szakipari szerkezetek, a világos színre festett vakolat és a cserépfedés jellemző.”

